Национальный соцопрос: россияне не доверяют соцопросам

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел среди россиян исследование и выяснил, что они не доверяют исследованиям.
Жители России со скепсисом относятся к национальным социологическим опросам. Но, однако, подавляющее большинство россиян — аж 91 % — считают, что подобного рода опросы стране необходимы. Так, многие россияне считают, что такие опросы позволяют действующей в стране власти узнать, чем недоволен народ. Также немало жителей России думают, будто политики и депутаты в стране используют результаты соцопросов для улучшения своей деятельности.
Любопытно, что снижаться уровень доверия россиян к социологическим опросам стал три года назад. Треть респондентов — 37 % — призналось в том, что не доверяет им. При этом, отметили социологи, каждый второй опрошенный считает, будто их результаты фабрикуются. В то, что опросы проводятся исключительно в корыстных целях, верят 17 % респондентов.
Специалисты отметили, что такого рекордно низкого уровня доверия россиян к подобного рода исследованиям не наблюдалось никогда.
Ранее "Правда.Ру" передавала мнение российских средств массовой информации о том, что у россиян есть много причин для недовольства. Но, однако, на демонстрации и митинги они их вряд ли заставят выйти.
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