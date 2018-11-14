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Источник Правда.Ру

СМИ обсудили возможность голодных бунтов в России

Общество

Социально-экономическая ситуация в стране стремительно ухудшается. Средства массовой информации буквально каждый день пишут о новых налогах, штрафах и всевозможных тарифах.

СМИ обсудили возможность голодных бунтов в России. 394924.jpeg

Если верить социологам, уровень пессимизма у жителей России достиг максимума за последние 8 лет. Неудивительно — непопулярные, мягко говоря, реформы о повышении пенсионного возраста и значительном повышении НДС на фоне падающего уровня доходов заставляют россиян смотреть в будущее с опаской.

Негативные стимулы, как это часто бывает, могут вызвать недовольства в обществе. Средства массовой информации, например, придерживаются мнения, что россияне уже высказывают свое недовольство. Демонстрации и митинги, утверждают СМИ, это еще не все. Есть и другие способы выразить свое недовольство, считают они. Так, падает рейтинг доверия россиян к правительству, партии "Единая Россия". Сегодня за последнюю, согласно опросам, готовы проголосовать лишь треть россиян. Грубо говоря, любые выборы сегодня для действующей в стране власти — риск.

Неудивительно, что общественность уделяет такое внимание такому способу выражения протеста, как выборы. Ведь с митингами в стране последняя время не все гладко. На митинги, например, против пенсионной реформы, собиралось не такое уже и большое количество человек. Но силовики, отметим, задерживали людей активно. Выражать свое мнение в сети Интернет также стало гораздо сложнее — в последнее время уголовные дела по статьям "Возбуждение ненависти" и "Призывы к насилию" за лайки, репосты и записи в социальных сетях заводятся все чаще и чаще.

Так что, по сути своей, чуть ли не единственной мерой давления и выражения собственного мнения у российского народа остаются выборы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социологи решили выяснить, чего и почему россияне боятся больше всего. Так, оказалось, что сильнее всего граждане РФ боятся потерять работу или же сокращения заработной платы.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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Темы НДС пенсия штрафы деньги Россия митинги демонстрации
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