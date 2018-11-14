В колониях не осталось мест для осужденных силовиков

В Российской Федерации резко подскочило число осужденных сотрудников правоохранительных органов. Заместитель главы Федеральный службы исполнения наказания считает, что всему виной коррупция.

Именно из-за нее в подавляющем большинстве случаев попадают за решетку вчерашние блюстители порядка, говорит замглавы ФСИН Валерий Максименко. В последние годы в стране, добавил он, борьба с коррупцией приобрела небывалый размах. Это и отразилось на нечестных сотрудниках правоохранительных органах, указал Максименко.

Также заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний отметил, что ведомству приходится открывать все новые и новые колонии для бывших служителей правопорядка — старых уже не хватает, они переполнены.

Отметим, что, согласно общедоступным данным, на сегодняшний день в России сидят за решеткой порядка полумиллиона заключенных. В стране около семисот исправительных колоний, больше сотни колоний-поселений, семь колоний особого режима, а также несколько десятков колоний для несовершеннолетних.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ФСИН научился и планирует продолжить экономить на питании заключенных в российских тюрьмах. Так, например, в этом году на еду арестантов российское правительство выделило 15 миллиардов рублей, а каких-то пару лет назад денег выделялось чуть ли не в два раза больше.

Фото: facebook. com/ ФСИН России

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