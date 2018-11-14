Советского рок-музыканта, автора-песенника Игорь Талькова застрелили в далеком 1991 году.
Тогда знаменитый российский музыкант за несколько минут до своего непосредственного выхода на сцену поругался в гримерке с организаторами концерта в Санкт-Петербурге. Конфликт перерос в потасовку, а затем — в перестрелку. Человек, который был обвинен в убийстве Талькова, сбежал в Израиль.
Недавно стало известно о том, что Следственный комитет Российской Федерации возобновил расследование убийства Игоря Талькова. Дело не было закрыто, отметили в ведомстве — его лишь приостановили. Дело в том, что раньше нельзя было расследовать уголовное дело, если обвиняемый находится в другом государстве. Сегодня же, отметили в СК РФ, это стало возможно.
В данный момент потерпевшей по делу об убийстве Игоря Талькова проходит его вдова. Ранее потерпевшей считалась мать Талькова, но она умерла.
О себе Игорь Тальков оставил неоднозначное мнение российского общества. Одни его горячо любят и хотят даже канонизировать, а другие, как, например, журналист Максим Кононенко или певец Андрей Макаревич, обвиняют в трусости и называют "певцом для быдла".
Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, как именно погиб Игорь Тальков и почему он до сих пор любим миллионами.
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