В России установлен рекорд по заявкам на кабальные кредиты

С начала 2018 года россияне обращались за займами 91,5 миллионов раз. Удовлетворен был лишь каждый седьмой запрос, отмечает РИА Новости, ссылаясь на исследование финансового агрегатора "Юником24".

Эти данные превышают прошлогодние показатели на 22%, в 2017 году было лишь 75 млн заявок, а за год до этого — 57,8 млн.

Такая динамика объясняется отказами и тем, что около 80% человек оформляют заявки сразу в 5-6 МФО. Кроме того, часть обращений поступает от граждан, которые лишь хотят узнать информацию на будущее.

Стоит пояснить, что 81% клиентов — это люди, которые пришли брать деньги в долг впервые. При этом лишь 55% одобренных займов выдают тем, у кого нет кредитной истории.

Специалисты объяснили, не одобрить выдачу денежных средств могут из-за проблем с платежеспособностью, плохой кредитной истории, низкого дохода. Эксперты отметили, что чаще всего одобряются займы тем, кто уже брал средства в организации и возвращал вовремя.

Прогнозируется, что к концу года граждане РФ заполнят до 160 млн заявок, но не более 27 млн из них одобрят.

Источник фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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