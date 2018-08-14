В детском лагере под Новгородом запретили Киркорова, Бузову и Монеточку

Черный список исполнителей составили в детском лагере "Олимпиец" под Новгородом. Под запретом оказалось творчество Киркорова, Скриптонита, Монеточки, Бузовой, Тимати LSP, Pharaoh, Face, а также некоторые композиции Lil Pump и Элджея.
Плоды их творчества не будут включать детям на дискотеке. Список опубликовал в Вконтакте Даниил Иванов.
Причиной таких действий со стороны администрации стала лексика, употребляемая исполнителями: пьяный, фонарь, рэп, умалишенный, курим, давай, бери, дуть и грязный
С руководителем лагеря Ларисой Судиловской пообщались журналисты из местного издания "ВНовгороде.ру". Она ответила представителям СМИ вопросом на вопрос: "У нас находятся дети 5-6 лет. Вы что, хотите, чтобы они в таком возрасте слушали такие песни?" Пояснять, почему под запрет подпали слова фонарь и рэп женщина не захотела.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что городское руководство Новосибирска, Кировп, Самары и Казани запретило приглашать на детские новогодние праздники Дедов Морозов. Кто-то объяснил это борьбой с коррупцией, а кто-то — рекомендациями психологов.
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