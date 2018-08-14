Названы простые способы действенной защиты личных данных

Быть аккуратными с персональными данными и документами. Такой совет дал россиянам Роспотребнадзор, чтобы защитить от мошенников.
Ведомство на официальном сайте опубликовало рекомендации, из которых следует, что нельзя давать паспорт посторонним. Это может привести к утечке информации. Нельзя говорить никому пин-код и СVV банковской карты, это может привести к потере средств, что находятся на счету.
Также россиян предупредили: нельзя перезванивать на номера, с которых приходит информация о блокировке или списании денег с карты. Чтобы уточнить и проверить сведения, необходимо прийти в банк лично или получить информацию чрез онлайн-приложение.
Особо прописали в ведомстве, как следует поступать, заполняя анкету или листы опросов: вдумчиво прочитывать весь текст, не давать избыточной информации. Внимательно читать следует и договор, заключаемый с продавцами косметики. Зачастую в таких ситуациях людей начинают торопить, не давая вчитываться в мелких шрифт.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что хакеры из группировки Anonymous опубликовали в интернете адреса электронной почты и пароли тысяч американских и британских военных, сотрудников разведки, полиции, а также советников НАТО и политиков. В частности, в открытый доступ попали персональные данные экс-госсекретаря США Генри Киссинджера и бывшего вице-президента США Дэна Куэйла, работавшего при президенте Джордже Буше-старшем
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