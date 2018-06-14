На курорте "Роза Хутор" открылся Горный парк футбола

Сегодня, 14 июня, на "Роза Хутор", в Роза Долине на высоте 560 метров над уровнем моря, открылся Горный парк футбола. Теперь болельщики и гости курорта смогут увидеть матчи Чемпионата мира 2018 не только на олимпийском стадионе "Фишт", но и в горах Сочи.





На целый месяц "Роза Хутор" в партнерстве с клубом болельщиков сборной России Russia Unites превратят курорт в главное место для фанатов игры в Сочи. В Горном парке футбола они смогут увидеть прямые трансляции матчей на огромном экране и послушать живые послематчевые разборы игр с участием Георгия Черданцева. Популярный комментатор также представит на "Роза Хутор" свою новую книгу "Истории чемпионатов мира".

В Парке футбола также планируются соревнования по настольному футболу, массовый забег в поддержку сборной России с участием медийных персон, выступления музыкальных групп, различные конкурсы и многие другие интересные активности. Полное расписание каждого дня можно посмотреть здесь.

Горный парк футбола будет работать на курорте "Роза Хутор" до 15 июля.

Справка

Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу 2018, который проходит с 14 июня по 15 июля. Это также первый случай, когда мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах страны.

В Сочи, на Олимпийском стадионе "Фишт", пройдут четыре отборочных матча в группах: 15 июня Португалия — Испания; 18 июня Бельгия-Панама; 23 июня Германия-Швеция; 26 июня Австралия-Перу. Затем матчи в 1/8 (зо июня) и ¼ (7 июля) финала.