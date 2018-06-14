Лучше на метро: 15 июня в Москве ограничат движение в связи с Ураза-байрамом

Завтра, 15 июня, в Москве будет ограничен проезд автотранспорта по случаю исламского праздника Ураза-байрам.
По информации РИА Новости, движение перекроют с 04:00 до 11:00 часов утра на улице Дурова (от Олимпийского проспекта до проспекта Мира), улице Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанской улице, улице Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (от проспекта Мира до улицы Гиляровского).
Также нельзя будет проехать на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект, улице Большой Татарской, в Старом Толмачевском переулке, Малом Татарском переулке, Климентовском и Озерковском переулках.
С 04:00 до 11:00 утра частично не будет возможности воспользоваться для проезда улицей Хачатуряна (крайней правой полосой). При этом не получится выйти на остановке городского транспорта "Новый Иерусалим".
Праздник Ураза-байрам является завершающей вехой священного исламского месяца Рамазан (в арабской транскрипции — Рамадан) и знаменует окончание поста.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", на днях в Туркменистане состоялась ежегодная акция помилования осуждённых. Это касается тех из них, кто раскаялся и готов начать новую жизнь. Событие имеет религиозную подоплеку. Оно связано со священной для мусульман ночью Гадыр Гиджеси (предопределения), каковой считается 27-я по счету ночь священного месяца Рамадан. В нынешнем году на свободу по этому случаю выйдет 611 человек. Указ об этом подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
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