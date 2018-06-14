Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Лучше на метро: 15 июня в Москве ограничат движение в связи с Ураза-байрамом

Общество

Завтра, 15 июня, в Москве будет ограничен проезд автотранспорта по случаю исламского праздника Ураза-байрам.

Лучше на метро: 15 июня ограничат движение в связи с Уразом-байрамом. 388136.jpeg
Фото: Pravda.Ru

По информации РИА Новости, движение перекроют с 04:00 до 11:00 часов утра на улице Дурова (от Олимпийского проспекта до проспекта Мира), улице Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанской улице, улице Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (от проспекта Мира до улицы Гиляровского).

Также нельзя будет проехать на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект, улице Большой Татарской, в Старом Толмачевском переулке, Малом Татарском переулке, Климентовском и Озерковском переулках.

С 04:00 до 11:00 утра частично не будет возможности воспользоваться для проезда улицей Хачатуряна (крайней правой полосой). При этом не получится выйти на остановке городского транспорта "Новый Иерусалим".

Праздник Ураза-байрам является завершающей вехой священного исламского месяца Рамазан (в арабской транскрипции — Рамадан) и знаменует окончание поста.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", на днях в Туркменистане состоялась ежегодная акция помилования осуждённых. Это касается тех из них, кто раскаялся и готов начать новую жизнь. Событие имеет религиозную подоплеку. Оно связано со священной для мусульман ночью Гадыр Гиджеси (предопределения), каковой считается 27-я по счету ночь священного месяца Рамадан. В нынешнем году на свободу по этому случаю выйдет 611 человек. Указ об этом подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Читайте также:

В Туркмении в "Ночь предопределения" помилованы свыше 600 заключенных 

Ибрагимович пророчит России победу на ЧМ-2018 Ибрагимович пророчит России победу на ЧМ-2018
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы ислам движение праздник автомобили ураза-байрам
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Как отдохнуть
Чем кормят на мундиале в России
Ближний Восток
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Читательский топ
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Обнаружена взаимосвязь между проблемами с потенцией и заболеваниями сердца
Новости Все >
Каким автомобилям разрешат бесплатную парковку
Лучше на метро: 15 июня в Москве ограничат движение в связи с Ураза-байрамом
Проглотивших батарейки детей будут спасать медом
Врачи: лежишь со смартфоном - готовься ослепнуть
Семь чудо-продуктов для вечной привлекательности
Жириновский: "Будет ещё хуже, пенсия - с 80 лет!"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Наука и техника
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Мир
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Интересные Новости
Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну

Великие и всемогущие, повелители толп — они собирали на свои действа стадионы, делали состояния, однако не смогли пройти экспериментальную проверку.

Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Политика
Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Украина
Воюющий на стороне АТО Анатолий Пашинин расчищает дорогу молодым
Украина
ДНР: в планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС

В ДНР считают, что в планы украинского правительства входит сбить вертолет с европейской делегацией и обвинить в произошедшем Донецк.

ДНР: в планах Киева сбить вертолет с делегацией из ЕС
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Здоровье
Умер Яков Бранд: у ведущего кардиохирурга остановилось сердце
Происшествия
Смерть на Волге: баржа раздавила катамаран с пассажирами
Наука и техника
Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба
Василий Амирджанов FIFA дисквалифицировала западную пропаганду Василий Амирджанов Дарья Касьянова Чем кормят на мундиале в России Дарья Касьянова Любовь Степушова Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500 Любовь Степушова
Комментарии
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Луна и Венера сойдутся над Россией в день открытия ЧМ-2018
Россияне честно назвали главных врагов страны
Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей
Луна и Венера сойдутся над Россией в день открытия ЧМ-2018
Умер Станислав Говорухин
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей
Президент Латвии назвал СССР страной-убийцей
Власти негодуют: молодёжь погрязла в безработице
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
СМИ узнали, какая часть Европы первой признает Крым
К чему готовятся? Украина собирает войска у границ с Россией
ЕС больше не нужны прибалты
Зрада: Украина открывает визовые центры в стране-агрессоре
Наука против магии: ученые разоблачили Мессинга и Джуну
"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства
Призраки существуют - доказано учеными
"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства
США и Канада
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?

СМИ США называют "историческим" саммит в Сингапуре. Успех Дональда Трампа на переговорах с Ким Чен Ыном напомнил им дипломатический триумф Ричарда Никсона.

Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Ближний Восток
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Украина
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Евросоюз
Исламу нанесен удар в Австрии. Что дальше?
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Нефть
Сколько каждый россиянин платит "Роснефти" и BP?
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Мир
Трамп понял, что ШОС может заменить G7
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Мир
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался