Зрада: Украина открывает визовые центры в стране-агрессоре

Киев намерен организовать восемь пунктов выдачи виз для россиян. Их откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Пока граждане России могут посещать Украину без визы. Однако киевские власти намерены изменить эту ситуацию в корне. Уже с начала этого года на границе ввели биометрический контроль, поэтому посетить государство можно только при наличии специального паспорта. Путешественники, которые приезжают в Украину, также сдают отпечатки пальцев.

Еще 48 визовых центров с июня до начала августа откроют по всему миру. Как заявляют представители украинского МИДа, люди, которые проживают в местах, где есть такие пункты, смогут воспользоваться и другими услугами: изготовить фотографии, перевести документы, оформить полисы и т.д. Все это будет организовано в "удобном формате".

Но россиян, желающих посетить Украину, все же будет ждать более жесткий контроль. Напомним, в марте Петр Порошенко поручил разработать механизм, благодаря которому службы безопасности могли бы получать электронное оповещение о том, что гражданин России собирается въехать в страну.

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