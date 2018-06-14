Эксперт: как реформы пенсии и НДС обездолят простой народ

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о реформах. Пенсионный возраст будет повышен для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет. НДС вырастет до 20 процентов. Специально для "Правды.Ру" эту ситуацию прокомментировал российский экономист, политолог и публицист Михаил Хазин.

Фото: Fotodom. ru

"Единственная страна в мире, которая на фоне экономического спада повышает налоги, — это Россия. Ничего, кроме ускорения спада в этой ситуации, повышение налогов дать не может, — убежден эксперт "Правды.Ру". — Зачем правительство это делает? Потому что это либеральная команда. Те, кто руководит Великобританией, Францией, Германией, отчасти Италией, Канадой, руководят и нашим правительством. У них одни и те же кураторы. И Набиуллина, и Силуанов работают по одним и тем же методичкам, написанным в МВФ. Они могут сколько угодно кричать, что они патриоты России, имея в виду, что именно эти методички принесут нам счастье. Однако последние шесть лет спад не прекращается".

По мнению Михаила Хазина, пенсионная реформа ничего хорошего не принесет, лишь увеличит бюджетные расходы. "После 40-45 трудно устроиться на работу. Кроме того, возникают проблемы со здоровьем, — продолжил экономист в интервью "Правде.Ру". — Те, кто может работать, те и так работают, потому что пенсия мизерная, я это знаю на примере своих родственников. Те же, кто не способен работать, все равно не могут прожить на пенсию и требуют пособие".

Развивая мысль, собеседник "Правды.Ру" пояснил, как отреагирует общество: "Есть колоссальное количество проблем, которых можно было бы избежать при ином отношении к людям. Сейчас, выражаясь фигурально, количество тех, кто будет кидать мусор на улице, сильно вырастет. Типа, вы, гады такие, вы у нас деньги отбираете, вот и убирайте. Народ будет пакостить по-мелкому, но колоссально, ведь уровень жизни ухудшится".

Эксперт "Правды.Ру" подчеркнул, что золотые горы, обещанные правительством, — это ложь. "Они нагло врут. И, более того, это понимают все. То, что Путин покрывает ситуацию, лишь ухудшает его рейтинг", — заключил в интервью "Правде.Ру" Михаил Хазин.

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