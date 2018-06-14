Россияне честно назвали главных врагов страны

Россияне занесли в "тройку" врагов страны Великобританию, таковы данные опроса, проведенного "Левада-центром". Также жители страны не доверяют Соединенным Штатам, в то время как Китай считается другом.



Антироссийские санкции продлили до лета

Специалисты отмечают, что настроение народа — это реакция на события, происходящие на международной арене. Статисты выявили рост недоверия к США, по сравнению с прошлым годом он вырос на 7% и сейчас достигает цифры 78%, еще больше выросло недоверие к Соединенному Королевству — на 23% и составило 38%.

В группу враждебных стран россияне занесли и Украину (49%), Латвию (26%), Польшу (24%) и Литву (23%). В то же время изменилось отношение к ФРГ — 7% жителей России в этом году решили, что страна поменяла свою позицию к их родине в лучшую сторону.

Эксперты "Левада-центра" пояснили, почему Великобритания впервые оказалась во вражеской "тройке": причина в изгнании дипломатов и обострении отношений между Россией и Соединенным Королевством.

Дружественно настроенными россияне считают Белоруссию (49%), Китай (40%) и Казахстан (32%). За год выросло доверие к Сирии и Индии.

На мнение россиян влияет то, как с какой настойчивостью Великобритания, США, Украина, а также прибалтийские страны пытаются очернить Россию, "муссируя" тему Скрипаля, химической атаки в Сирии, сбитого Boeing и так далее, пояснил руководитель Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По мнению политолога, россияне видят, что все это — пропаганда, тем более, что власть указывает на бездоказательность наветов. В это время китайское руководство пытается восстановить былые связи с РФ.

Отметим, сотрудники "Левада-центра" пообщались с более чем с 1,5 тысячей россиян за последнюю неделю мая. Социологи приходили к гражданам, живущим более чем в 130 населенных пунктах, домой.

"Правда.Ру" уже писали, что благодаря пропаганде американцы считают Россию врагом. Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов специально для "Правды.Ру" комментировал эту ситуацию. По его мнению, дело во внешнеполитической активности РФ. Именно это не нравится многим американцам, считающим это угрозой мировому порядку.

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