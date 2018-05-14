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Источник Правда.Ру

Иначе беда: ученые советуют ужинать не позже 15:00

Общество

Ученые из Бирмингемского Университета Алабамы, которые занимаются проблемами, связанными с обменом веществ, пришли к удивительному выводу. Оказывается, ранний ужин (не позднее 15 часов) способствует лучшему метаболизму, а значит, и снижению веса. 

Иначе беда: ученые советуют ужинать не позже 15:00. 386888.jpeg

Принявшие участие в эксперименте люди (их было восемь) имели проблемы со здоровьем, в частности, обменные нарушения и предрасположенность к диабету. Все пять недель, что длилось исследование, они завтракали с 6:30 до 8:30 утра, обедали в полдень, а финальный прием пищи приходился на 15:00. То есть процесс приема пищи был увязан с биологическими часами, по которым живет организм. При этом объем потребляемой пищи не контролировался.

В результате, помимо стройности, участники заметили снижение давления и нормализацию метаболизма, что, по словам исследователей, снижает риски развития сахарного диабета до минимума.

Затем добровольцам разрешили вернуться к привычному режиму питания — завтраку и обеду в желаемое ими время и даже ужину в 22 часа. Количество съедаемого им по-прежнему оставляли на откуп. Еще через 5 недель участники эксперимента снова стали испытывать дискомфорт и проблемы с обменом веществ.

Новую диету автор исследования Кортни Петерсон назвала разгрузочной.

Циркадные ритмы, по ее мнению, зависят от функционирования эндокринной системы. Гормон стресса кортизол достигает своего максимума в организме в восемь утра. Этим объясняется рекомендация завтракать в это время. В полдень же у нас растет адреналин, питающий нас энергией, и серотонин, ответственный за позитивное настроение. В то же время у нас ускоряется обмен веществ. И к 12 часам человек ощущает голод. Вот и причина для раннего обеда. Во второй половине дня начинают снижаться уровни кортизола и адреналина, серотонин преобразуется в мелатонин, обменные процессы ухудшаются. Так объясняется необходимость ужина в 15 часов.

В позднее же время устает не только человек, "ленятся" его гормоны. И нагрузка на систему организма в это время может повысить риски развития диабета, тучности и прочих неприятных последствий.

С американскими коллегами не соглашаются российские ученые. По их опыту разрыв между приемами пищи, в нашем случае между ужином и завтраком плохо сказывается на здоровье любого человека. А биологические часы, на которые ориентируется специалисты из США, на деле — индивидуальны. Причина тому — людская активность вечером и нарушение привычного распорядка.

Еще одной причиной скепсиса ученых из России стал длина эксперимента. Они убеждены: чтобы данные были достоверными, исследование должно проводиться на протяжении года.

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