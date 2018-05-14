Иначе беда: ученые советуют ужинать не позже 15:00

Ученые из Бирмингемского Университета Алабамы, которые занимаются проблемами, связанными с обменом веществ, пришли к удивительному выводу. Оказывается, ранний ужин (не позднее 15 часов) способствует лучшему метаболизму, а значит, и снижению веса.
Принявшие участие в эксперименте люди (их было восемь) имели проблемы со здоровьем, в частности, обменные нарушения и предрасположенность к диабету. Все пять недель, что длилось исследование, они завтракали с 6:30 до 8:30 утра, обедали в полдень, а финальный прием пищи приходился на 15:00. То есть процесс приема пищи был увязан с биологическими часами, по которым живет организм. При этом объем потребляемой пищи не контролировался.
В результате, помимо стройности, участники заметили снижение давления и нормализацию метаболизма, что, по словам исследователей, снижает риски развития сахарного диабета до минимума.
Затем добровольцам разрешили вернуться к привычному режиму питания — завтраку и обеду в желаемое ими время и даже ужину в 22 часа. Количество съедаемого им по-прежнему оставляли на откуп. Еще через 5 недель участники эксперимента снова стали испытывать дискомфорт и проблемы с обменом веществ.
Новую диету автор исследования Кортни Петерсон назвала разгрузочной.
Циркадные ритмы, по ее мнению, зависят от функционирования эндокринной системы. Гормон стресса кортизол достигает своего максимума в организме в восемь утра. Этим объясняется рекомендация завтракать в это время. В полдень же у нас растет адреналин, питающий нас энергией, и серотонин, ответственный за позитивное настроение. В то же время у нас ускоряется обмен веществ. И к 12 часам человек ощущает голод. Вот и причина для раннего обеда. Во второй половине дня начинают снижаться уровни кортизола и адреналина, серотонин преобразуется в мелатонин, обменные процессы ухудшаются. Так объясняется необходимость ужина в 15 часов.
В позднее же время устает не только человек, "ленятся" его гормоны. И нагрузка на систему организма в это время может повысить риски развития диабета, тучности и прочих неприятных последствий.
С американскими коллегами не соглашаются российские ученые. По их опыту разрыв между приемами пищи, в нашем случае между ужином и завтраком плохо сказывается на здоровье любого человека. А биологические часы, на которые ориентируется специалисты из США, на деле — индивидуальны. Причина тому — людская активность вечером и нарушение привычного распорядка.
Еще одной причиной скепсиса ученых из России стал длина эксперимента. Они убеждены: чтобы данные были достоверными, исследование должно проводиться на протяжении года.
Читайте также:
Чья диета самая "диетическая"?
В Бурятии разразился скандал по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".
Певица Юлия Самойлова не попала в финал музыкального конкурса "Евровидение". Это первый случай с 2004 года, когда российский исполнитель не прошел отбор.
В Бурятии разразился скандал по поводу леса. Жители республики выступили резко против выделения зеленого массива в аренду на 49 лет китайской компании "МТК-Дженькей".
В геополитике существует поверье, что мир – это хороший предлог для войны. Это поверье появилось из военной философии Сунь-цзы.