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Источник Правда.Ру

Дума рассмотрит закон о снижении зарплаты депутатов до народной

Общество

Возможно, зарплата депутатов уменьшится в 10 раз и составит 35 тысяч рублей.

Дума рассмотрит закон о снижении зарплаты депутатов до народной. 386881.jpeg

Авторы законопроекта — члены партии "Справедливая Россия" — подумали, что если вознаграждение депутатов и сенаторов будет зависеть от средней зарплаты по стране, это простимулирует их развивать экономику и повышать средний заработок соотечественников, тем самым, улучшая и свою экономическую ситуацию. Внесли на рассмотрении документ руководитель фракции Сергей Миронов и его заместитель Олег Нилов.

Законопроект предлагает закрепить за членами СФ и депутатами Госдумы заработную плату в размере средней заработной платы по стране. В 2016-м она составила около 35 тысяч рублей.

Сейчас же зарплата рядового депутата в год составляет около 4,5 млн рублей. Зарплата председателей комитетов — от 5 до 5,5 млн рублей. Путем нехитрых вычислений получаем ежемесячную цифру -350 тысяч рублей.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в одной из первых редакций в этот законопроект входила также отмена привилегий по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению народных избранников.

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Темы депутат зарплата Олег Нилов законопроект Сергей Миронов справедливая россия
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