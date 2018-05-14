Школьник взломал компьютерную сеть школы и исправил оценки

Полиция Конкорда (штат Калифорния) арестовала подростка и обвинила его в интернет-мошенничестве после того, как обнаружила, что старшеклассник с помощью фишинга (вид мошенничества в интернете) пытается украсть учительские пароли, чтобы изменить оценки в электронной системе школы.

16-летний юноша, имя которого не называется, потому что он несовершеннолетний, был арестован после расследования, начатого местными правоохранительными органами, при содействии Секретной службы США.

Сообщения о взломе впервые стали поступать в полицию две недели назад, когда учителя начали получать подозрительные электронные письма.

Сообщения содержали ссылку, которая отправляла получателей на поддельный веб-сайт, созданный школьником, который выглядел как портал школы. Если учитель нажимал на ссылку, он перенаправлялся на сайт, который предлагал ввести имя пользователя и пароль. На сайте сохранялась любая введенная информация, позволяя ученику захватить учетную запись учителя.

Полиция сообщила, что, по крайней мере, один учитель ввел свою данные, что позволило нарушителю получить доступ к единой сети школьного округа и — далее — к школьной системе оценок.

Он изменил оценки более чем 10 ученикам, включая собственные. В некоторых случаях он повышал оценки одноклассникам, в иных — понижал, видимо, сводя личные счеты.

Как только правоохранительные органы заподозрили фишинг, они получили ордер на обыск того места, где могли располагаться компьютеры с IP-адресами, связанными с поддельным сайтом и фишинговой электронной почтой. После этого опытный детектив Карл Круз выследил по IP адрес юного хакера.

Офицеры заявились к нему домой с обыском, и одна из полицейских собак каким-то образом "вынюхала" нужную улику. Ею оказался спрятанный флеш-накопитель, на котором, видимо, и содержалась нужная полиции информация.

Будучи пойманным стражами порядка - студент признался в преступлении и взял небольшой реванш, сообщив ABC7 News, что кража данных была похожа "на кражу конфеты у ребенка". Теперь он отстранен от занятий и дожидается суда под надзором родителей.

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