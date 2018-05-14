В Кремле не видят необходимости в регулировании соцсетей, пояснили источники в администрации президента.
Законопроект о внесении поправок в документ еще будет дорабываться рабочей группой, пояснил автор проекта Сергей Боярский.
Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин рассказал, что рабочую группу формируют, а самих поправок "поступило немного". Боярский отметил, что внёс "несколько технических поправок".
Напомним, законопроект о регулировании соцсетей внесли в Госдуму 3 апреля, но 9 апреля в Госдуме обсудили новую версию документа. При этом согласно законопроекту соцсети, сайты и мессенджеры с аудиторией больше 100 тысяч пользователей должны удалять публикации с противоправной информацией.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что новая функция, которая позволяет делиться со своими друзьями из контакт-листа, появилась в мессенджере WhatsApp.
Как этом сообщает The Verge, новая функция называется "Трансляция геопозиции" (Live Location). Она уже доступна для владельцев устройств на базе Android и iOS.
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