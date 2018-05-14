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Источник Правда.Ру

Эксперты нашли у Навального "мясо" и боевиков для Майдана

Общество

Оппозиционер Алексей Навальный в ближайшее время будет отвечать в суде Москвы по делу об акции 5 мая.

Эксперты нашли у Навального

Скорее всего, Навальному будет назначен очередной арест. Эксперты отмечают, что большинство активистов Навального уже получили свои сроки.

Любопытно то, что в его группах появляются "бойцы", готовые вступать в силовое противодействие с полицией. По данным Центра исследования политической культуры России (ЦИПКР), структура же Навального развивается по классической майданной технологии. 

Фактически, 5 мая оппозиционеры успешно решили задачу по дискредитации российской власти в глазах внешнего мира. Во время акции имели место жесткие аресты демонстрантов, в том числе несовершеннолетних, в присутствии многочисленной прессы.

По официальным данным, в Москве было задержано 668 человек из 3,5 тыс. участников (36 подростков), а в Петербурге - 234 из примерно 2 тыс. протестовавших (24 несовершеннолетних). 

При этом на самом деле либералы сейчас способны мобилизовать 20-30 тыс. человек. Что характерно, выступления навальнистов довольно часто заканчиваются драками с полицией. А общее настроение оппозиционеров, также нельзя назвать "единодушным".

Напомним, активист Болотной Владимир Акименков по этому поводу написал следующее: "Я не иду на акцию Навального и вам не советую. Вас, при случае, наградят тюрьмой, - Лёша же продолжит как сыр в масле кататься. Может быть понятной идея отсидеть ради чего-нибудь светлого - но отправляться в тюрьму за корыстный интерес Навального и его хозяев? Нет уж, спасибо".

Хотя авторы канала Майор и Генерал настроены пессимистично: "Был задан вопрос о "лидерах оппозиции", кто и как себя повел в той ситуации, - разумеется, с морально-этической точки зрения. Ответ был единодушен: в том, что люди оказались за решеткой, во многом вина этих самоназначенных лидеров. Как только дело запахло реальными уголовными сроками, они открестились от происходящего и стали все валить на тех, кого уже задержали. Одна из фамилий, которая называлась с особой ненавистью, была фамилия г-на Навального. Кстати, на вопрос: "а кто повел себя порядочно?", был назван ... Немцов. "Он никого из тюрьмы не вытягивал, но в отличие от всех остальных, по крайней мере никого не сдавал". В общем, в преддверии глупых поствыборных акций с непонятными целями мы предлагаем искренним, но политически безграмотным людям не наступать на те же грабли. А там как знаете, наше дело - предупредить". 

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Темы протест алексей навальный
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