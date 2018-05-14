"Левада": россияне не чувствуют мощь западных санкций

Аналитический "Левада-центр" привел социологический опрос, связанный с антироссийскими санкциями Запада. Опрос был проведен в разных уголках страны среди 1600 человек (городское и сельское население) в возрасте от 18 лет и старше.

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Оказалось, что 80% наших сограждан не испытывают серьезных неудобств из-за этого явления. Лишь восемнадцать процентов имеют сложности, которые они связывают с санкциями.

На вопрос, "Создали ли санкции стран Запада по отношению к России проблемы для Вас и Вашей семьи?",

Не заметили даже малейших сложностей 33% опрошенных, 45% не имеют серьезного ущерба, 3% усматривают в санкциях "очень серьезные проблемы", а 15% - "довольно серьезные проблемы".

Политическое и экономическое давление Запада, вызванное позицией, занятой Россией по отношению к Украине, не беспокоит 26%, "не слишком беспокоит" 42%.

Выясняя отношение россиян к тому, как нашу страну воспринимают на Западе, и, соответственно, как Запад воспринимаем мы, в ответах россиян основным критерием оценки стала "тревога". 21% видит тревожным отношение Запада к своей стране, 19% уверены, что таким же словом можно обозначить наше отношение к западным странам.

Четверть респондентов убеждена, что Запад Россию боится, 3 же процента "видят страх" в глазах наших соотечественников по отношению к Западу.

Согласно опросу — реакция россиян по отношению к западным странам спокойнее, чем у них к России.

40% россиян считают, что в нашей стране воспринимают Запад без особых чувств, 14% видят аналогичным отношение Запада к России.

Изоляцию России от других государств ощущают более половины россиян. Уверенное "да" высказали 15%, 41 % — "скорее, да"

Однозначно не характеризуют актуальное состояние нашей страны как международную изоляцию 28%, 9% так обозначают свою позицию по вопросу: "определенно, нет".

Более половины россиян (54%), согласно данным опроса, считают, что России в настоящее время следует

54% россиян уверены, что нашей стране было бы полезно укрепить связи со странами Запада, за дистанцию же выступают 28% .

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