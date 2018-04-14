Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Швеции открыли дорогу с заправкой автомобиля на ходу

Общество

В рамках проекта eRoadArlanda в Швеции открыта первая в мире электрифицированная дорога, на которой в процессе движения можно заряжать электромобили, сообщает Enkorr.

В Швеции открыли дорогу с заправкой автомобиля на ходу. В Швеции открыли дорогу с заправкой автомобиля на ходу

При строительстве этой дороги использовались высокоэффективные технологии и решения, которые позволяют электрифицировать любую.

На двухкилометровом участке общественной дороги 893 между грузовым терминалом Арланда и логистической зоной Россерсберга вблизи Стокгольма установлены отбойники-троллеи.

От них электричество передается на электромобили с помощью особых подвижных токосъемников, которые определяют местоположение троллей и до тех пор, пока транспортное средство находится над ними, пребывают в рабочем положении.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр окружающей среды Великобритании заявил о намерении властей ввести запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2040 года. Ранее похожие заявления прозвучали из столицы Франции. Сейчас в США и некоторых странах ЕС введены колоссальные льготы для владельцев электромобилей. Но смогут ли эти машины через двадцать лет стать единственными представителями автопарка? Ответ на этот вопрос выглядит не так уж однозначно.


За плохие дороги отвечают только дураки?
Темы дорога Швеция автомобили
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 14.04 консервативны
Точка зрения
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Армия
Как ракетный крейсер "Маршал Устинов" отразил авиационный удар
Читательский топ
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
Вовсе не Сирия: в США назвали главное поле битвы с Россией
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии

Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.

Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США
Мир
Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США
Мир
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Украина
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
Политика
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Мир
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Ближний Восток
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Мир
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и корабли или самолеты, из которых эти ракеты были выпущены.

Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Украина
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Экономика
Хлебопеков заставят делать хлеб по ГОСТу, как в СССР
Мир
Россия закрыла для полетов побережье Сирии
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 14.04 консервативны Соломон Соловьев Дарья Касьянова Топ-5 самых мистических баров Дарья Касьянова Игорь Буккер Америка, отдай долг! Мы все простим! Игорь Буккер
Комментарии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Ванга: Сирия падет, и все... спасутся
Лавров приоткрыл тайну секретной части доклада ОЗХО по делу Скрипалей
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США пояснили подготовку к удару по армии России в Сирии
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?

Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
США и Канада
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался