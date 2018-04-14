В Швеции открыли дорогу с заправкой автомобиля на ходу

В рамках проекта eRoadArlanda в Швеции открыта первая в мире электрифицированная дорога, на которой в процессе движения можно заряжать электромобили, сообщает Enkorr.
При строительстве этой дороги использовались высокоэффективные технологии и решения, которые позволяют электрифицировать любую.
На двухкилометровом участке общественной дороги 893 между грузовым терминалом Арланда и логистической зоной Россерсберга вблизи Стокгольма установлены отбойники-троллеи.
От них электричество передается на электромобили с помощью особых подвижных токосъемников, которые определяют местоположение троллей и до тех пор, пока транспортное средство находится над ними, пребывают в рабочем положении.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр окружающей среды Великобритании заявил о намерении властей ввести запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2040 года. Ранее похожие заявления прозвучали из столицы Франции. Сейчас в США и некоторых странах ЕС введены колоссальные льготы для владельцев электромобилей. Но смогут ли эти машины через двадцать лет стать единственными представителями автопарка? Ответ на этот вопрос выглядит не так уж однозначно.
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