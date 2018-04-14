СК рассказал о ранее неизвестных деталях трагедии в Кемерово

Следственный комитет обнародовал подробности расследования пожара в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово. Фатальную роль в трагедии сыграл велосипедный трос.

По данным ведомства, один из погибших, владевший навыками противопожарной подготовки, принял решение не покидать кинотеатр, где в итоге погибло много людей. Люди, находившиеся там закрыли все двери и заткнули одеждой щели, чтобы в зал не попадал дым.

Также выяснилось, что двери запасного выхода из этого кинозала были стянуты тросом, похожим на велосипедный. На нем висел замок. Трос был сорван с дверей, когда мужчины пытались проникнуть в зал кинотеатра во время пожара.

Кроме того, были установлены личности высокопоставленных чиновников, которые препятствовали проверке противопожарной безопасности в ТРК.

Также сообщается, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга закончили работу на месте пожара в торговом центре и приступили к исследованию полученных материалов в спецлабораториях.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в результате пожара в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека. Жители Кемерова обвинили пожарных в гибели своих детей. В прокуратуру Кемерова поступили сообщения местных жителей о том, что во время пожара 25 марта пожарные и полицейские действовали непрофессионально.

Сообщается, что "поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков".