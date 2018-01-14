Корейцам напомнили о "гнусном нутре" США

Нация Кореи должна осознать "гнусное нутро и агрессивную сущность США". Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

ЦТАК отмечает, что Штаты наращивают вооруженные силы вокруг Корейского полуострова: направляют авианосцы "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" и намерены послать в западный район Тихого океана атомный авианосец "Стеннис".

Помимо этого, по данным агентства, к Корейскому полуострову стягивают вертолетоносцы, способные высадить десант в масштабах одной дивизии.

"Все эти действия США напоминают волка, бродящего и выжидающего удобный момент у забора чужого дома, где справляют свадьбу, а для наших артиллеристов части "Хвасон", которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США, такие объекты являются наилучшей мишенью", — говорится в заявлении.

ЦТАК также призвало всю корейскую нацию выступить против попыток США нарастить вооруженные силы и начать войну с Севером. По мнению агентства, действия Штатов говорят о намерении помешать положительным тенденциям, наметившимся в последнее время в отношениях между двумя странами.

"Антиобъединительная сущность США ни на йоту не изменилась и сегодня. И на этот раз США на вид сказали, что они "поддерживают" переговоры между Севером и Югом, а в действительности пытаются преградить улучшение межкорейских отношений, мобилизуя крупномасштабные агрессивные вооруженные силы вокруг Корейского полуострова", — отмечается в заявлении.