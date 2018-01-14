Информацию, которая поступила на мобильные телефоны, а также каналы телевидения и радио на Гавайях о возможной ракетной угрозе, опровергли.
По словам губернатора американского штата Гавайи Дэвида Иге, ложная тревога была отправлена жителям штата по ошибке одного из сотрудников. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала CNN.-
Глава региона отметил, что инцидент произошел во время стандартной процедуры пересменки. Один из работников нажал не на ту кнопку, - рассказал Иге.
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Отмечается, что уведомление о ракетной угрозе поступило не только на мобильные телефоны всех находящихся на Гавайских островах, но и на телевидение и радио. Вскоре информацию опровергла член Конгресса США Тулси Габбард.
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