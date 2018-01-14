Захарова заняла не ту должность

Мария Захарова рассказала, что её первая должность в МИД России была не той, которую она хотела. При этом дипломат отметила, как непросто было занять свой нынешний пост.

- Когда я после института пришла в МИД, мне сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу. Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ, - сказала Захарова.

Также дипломат отметила, что получить должность в ведомстве было непросто.

-Это точно не был специальный выбор в пользу женщины, мол, нам не хватает такого личика. У нас в министерстве нет такого подхода - искусственного стимулирования гендерного баланса. Я считаю, что это хорошо. У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал, вне зависимости от половой или какой-то ещё принадлежности, - заявила Захарова.

Также официальный представитель МИД России добавила, что никогда не причисляла себя к "золотой молодёжи".