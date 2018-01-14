Посол: отношения России и США могут улучшиться

Посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Хантсман обсудили возможное улучшение отношений двух стран. Об этом дипломат нашей страны сообщил журналистам на приёме в своей резиденции.

"Встреча прошла хорошая, прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений", - сказал посол России в Штатах.

Он добавил, что во время беседы были намечены совместные шаги, направленные на нормализацию российско-американских отношений.

- Он будет работать с Госдепартаментом, Белым домом, в Капитолии, что особенно важно. Мы будем работать вместе над восстановлением отношений, - подчеркнул Антонов.

Однако, по его словам, скорейшего улучшения двусторонних отношений ожидать не приходится.

- К сожалению, было признано, что в одночасье, увы, сделать это невозможно. Потребуется много усилий и с той, и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы, - заключил российский посол.

Читайте также: Назад в будущее: Россия обставит США на базах

Чем Россия ответит на комплексы глобального удара США