Российский адвокат предложил заключать договор - согласие на интим

Адвокат Михаил Тер-Саркисов предложил действенный, по его мнению, метод избежать обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании:

"Российское общество нуждается в задокументированном согласии на секс, соответствующий бланк позволит избежать многих проблем", — поделился Тер-Саркисов в эфире программы "Патриот" на портале "ПолитикаСегодня"

Как должно выглядеть такое согласие, адвокат пока не придумал, но, по его словам,

"это может быть какая-то стандартная форма расписки. Может быть на особом бланке. Такой документ может стать обычаем полового оборота, и может войти в какую-то моду или, по крайней мере, сможет обезопасить людей от обвинений".

Впрочем, юрист предупреждает, что у его инициативы есть и обратная сторона:

если партнеры будут согласовывать все формы интимной близости на бумаге, то процесс сведет на нет любовный пыл:

"Ведь придется указывать, какие будут использованы формы любви. Чтобы не произошло такого — на это я была согласна, а он сделал вот это".

Стоит признать, что при некоторой- на первый взгляд - абсурдности идеи, это все же более адекватный способ защититься от обвинений в домогательствах (которые сейчас растут, как грибы после хорошего дождя), чем тот, о котором "Правда.Ру" рассказывала ранее

Ученые придумали устройство против сексуальных домогательств

Американские ученые ведут разработки, позволяющие подавлять импульсивное поведение. Таким образом, исследователи пытаются бороться с сексуальными домогательствами.

Ученые из Стэнфордского университета США разработали устройство, подавляющее активность головного мозга, предшествующую импульсивному поведению. В отчете по работам говорится, что медики исследовали область, которая отвечает за ощущение удовольствия от мыслей о возможном вознаграждении.

Во время опытом с мышами ученые подавляли электрический сигнал, возникающий за несколько секунд до совершения импульсивных поступков (в случае мышей — удовольствие от поедания жирной пищи). В конечном итоге, мыши переставали ею интересоваться.

Как пояснил исследователь Кейси Халперн, такие импульсы необходимы человеку для выживания. и заставляют человека совершать действия для обеспечения себя едой, сексом, и сном. Но в ряде случаев эти сигналы приводят к социально опасным действиям, подчеркнул он, обосновав этим необходимость исследований.

По данным мировых СМИ, больше всего представительниц прекрасного пола в рабочее время терпят сексуальные домогательства в Турции и Аргентине, а также в Южной Корее, Германии и Великобритании.

Высок процент излишнего сексуального влияния на сотрудников также в Индии и Китае, 53% опрошенных из которых заявили, что умалчивают об этом и не подают заявления в полицию, боясь общественного порицания.

Правда.Ру ранее сообщала, что в США сотруднице крупной компании удалось отсудить у своего босса за приставания на работе и последующее увольнение за то, что он не получил желаемого, 18 млн долларов.