Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ситуация с пандемией в мире: заразились более 15 миллионов человек
Трамп: антирасистские демонстрации подтолкнули рост заболеваний COVID
Выборы в Боливии откладываются - люди умирают от COVID на улицах
Майдан и США неразделимы: "оговорочка" предвыборного штаба Трампа
Стали известны результаты ДНК-теста сына Децла
Вика Цыганова готова стать губернатором Хабаровска. Или нет
В России запретили расплачиваться криптовалютой
Соперница Лукашенко раскритиковала его за низкий рейтинг
Британия расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем

Российский адвокат предложил заключать договор - согласие на интим

Общество

Адвокат Михаил Тер-Саркисов предложил действенный, по его мнению, метод избежать обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании:

"Российское общество нуждается в задокументированном согласии на секс, соответствующий бланк позволит избежать многих проблем", — поделился Тер-Саркисов в эфире программы "Патриот" на портале "ПолитикаСегодня"

Как должно выглядеть такое согласие, адвокат пока не придумал, но, по его словам,

"это может быть какая-то стандартная форма расписки. Может быть на особом бланке. Такой документ может стать обычаем полового оборота, и может войти в какую-то моду или, по крайней мере, сможет обезопасить людей от обвинений".

Впрочем, юрист предупреждает, что у его инициативы есть и обратная сторона:

  • если партнеры будут согласовывать все формы интимной близости на бумаге, то процесс сведет на нет любовный пыл:

"Ведь придется указывать, какие будут использованы формы любви. Чтобы не произошло такого — на это я была согласна, а он сделал вот это".

Стоит признать, что при некоторой- на первый взгляд - абсурдности идеи, это все же более адекватный способ защититься от обвинений в домогательствах (которые сейчас растут, как грибы после хорошего дождя), чем тот,  о котором "Правда.Ру" рассказывала ранее

 Ученые придумали устройство против сексуальных домогательств

Американские ученые ведут разработки, позволяющие подавлять импульсивное поведение. Таким образом, исследователи пытаются бороться с сексуальными домогательствами.

Ученые из Стэнфордского университета США разработали устройство, подавляющее активность головного мозга, предшествующую импульсивному поведению. В отчете по работам говорится, что медики исследовали область, которая отвечает за ощущение удовольствия от мыслей о возможном вознаграждении.

Во время опытом с мышами ученые подавляли электрический сигнал, возникающий за несколько секунд до совершения импульсивных поступков (в случае мышей — удовольствие от поедания жирной пищи). В конечном итоге, мыши переставали ею интересоваться.

Как пояснил исследователь Кейси Халперн, такие импульсы необходимы человеку для выживания. и заставляют человека совершать действия для обеспечения себя едой, сексом, и сном. Но в ряде случаев эти сигналы приводят к социально опасным действиям, подчеркнул он, обосновав этим необходимость исследований.

По данным мировых СМИ, больше всего представительниц прекрасного пола в рабочее время терпят сексуальные домогательства в Турции и Аргентине, а также в Южной Корее, Германии и Великобритании.

Высок процент излишнего сексуального влияния на сотрудников также в Индии и Китае, 53% опрошенных из которых заявили, что умалчивают об этом и не подают заявления в полицию, боясь общественного порицания.

Правда.Ру ранее сообщала, что в США сотруднице крупной компании удалось отсудить у своего босса за приставания на работе и последующее увольнение за то, что он не получил желаемого, 18 млн долларов.

 

Последние материалы
Российский адвокат предложил заключать договор - согласие на интим
В Центральной Мексике найдены артефакты 33-тысячелетней давности
Ситуация с пандемией в мире: заразились более 15 миллионов человек
Трамп: антирасистские демонстрации подтолкнули рост заболеваний COVID
Выборы в Боливии откладываются - люди умирают от COVID на улицах
Майдан и США неразделимы: "оговорочка" предвыборного штаба Трампа
Стали известны результаты ДНК-теста сына Децла
Вика Цыганова готова стать губернатором Хабаровска. Или нет
В России запретили расплачиваться криптовалютой
За раздевание соседского чучела вологжанка попала под суд
Популярное
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Новости Белоруссии
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Экономика и бизнес
С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США
Туризм
Россиянам вернут по 15000 рублей за отдых на курортах России
Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова Василий Амирджанов Дегтярев отказался говорить с протестующими гражданами Василий Амирджанов Усам Оздемиров От кризиса к росту, от волокиты к "цифре" Усам Оздемиров
Комментарии
Что тревожит Геннадия Зюганова
Когда Прибалтика станет нищей
Когда Прибалтика станет нищей
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Режиссер из Украины снимает фильм о гомосексуалистах-казаках
Режиссер из Украины снимает фильм о гомосексуалистах-казаках
Режиссер из Украины снимает фильм о гомосексуалистах-казаках
Путин хочет поехать в Хабаровск
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Патрик Бьюкенен: Революция Black Lives Matter установит официальную дискриминацию белых
Режиссер из Украины снимает фильм о гомосексуалистах-казаках
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
На одной из московских улиц обнаружен "подозрительный предмет"
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Режиссер из Украины снимает фильм о гомосексуалистах-казаках
Патрик Бьюкенен: Революция Black Lives Matter установит официальную дискриминацию белых
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ