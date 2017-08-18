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Источник Правда.Ру

Где на Руси жить хорошо: составлен рейтинг "лучших для жизни" регионов

Общество

На сакраментальный вопрос "кому (точнее: где — прим. ред) на Руси жить хорошо" ответ нашли РИА Новости.

Агентством составлен рейтинг лучших для жизни регионов России. В проведенном журналистами исследовании учитывались, как сказано в отчетном документе, 70 показателей условий жизни.

Возглавили получившийся список — что, в общем-то не стало открытием — Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

В топ-10 регионов вошли:

  • Ленинградская область,
  • Калининградская область,
  • Краснодарский край,
  • Татарстан,
  • Белгородская область,
  • область Воронежская,
  • Югра.

Перечисленные регионы

"характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного валового регионального продукта России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал",

— говорится в материале РИА Новости.

Где, как оказалось, жить "хуже всего"

  • Северная Осетия,
  • Бурятия,
  • Калмыкия,
  • Ингушетия,
  • Республика Алтай,
  • Курганская область,
  • Забайкальский край,
  • ЕАО,
  • Карачаево-Черкесия,
  • Тува.

При этом, как показало все то же исследование, в отношении жителей к своей стране ничего не изменилось, они точно также, как и в 2017 году

Россияне отказались менять совесть на холодильник

Вот, что об этом писала ренее "Правда.Ру"

Россияне считают престиж страны важнее уровня жизни и не поддаются войне "между холодильником и телевизором". К такому выводу пришло австрийское издание Die Presse, оценив результаты опроса россиян.

Как выяснилось, население России отмечает рост качества отечественных продуктов и уверены, что от санкций больше пострадал Запад. Если три года назад разница между качеством отечественных и импортных сыров была огромной, то сейчас ее фактически нет. И это при том, что не поддерживают эмбарго на импортные продукты уже 65% против 78% два года назад.

Россияне нашли в себе силы свыкнуться с обстоятельствами, делает вывод автор статьи. К тому же санкции спровоцировали рост отечественного сельского хозяйства — аграрная промышленность ежегодно росла на 4%. Российская экономика восстанавливается.

Вырос во II квартале этого года ВВП на 2,5%, что составляет самый большой прирост с конца 2013 года. И самая тяжёлая за последние 20 лет рецессия в 2015 и 2016 годах была в большей степени вызвана не штрафными мерами Запада, а падением цен на нефть. Одно несомненно — Россия смогла адаптироваться к новым условиям, приходит к выводу издание, смены политического курса не произошло.

По мнению автора статьи, некоторым секторам экономики был все же нанесен ущерб, и касается это оборонной и нефтегазовой промышленности. Однако, как сообщил изданию президент "Союзнефтегазсервиса" Игорь Мельников, все западные фирмы всё равно искали пути сотрудничества с российской стороной в обход санкций, а отечественные компании, в свою очередь, были готовы к полулегальной работе с иностранными технологиями.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "сгладив кое-какие углы" и подправив "кое-какие цифры" в первоначальном варианте законопроекта о антироссийских санкциях, Евросоюз смог вывести из-под их действия ряд энергетических проектов, в которых участвует Россия.

Напомним, когда в начале августа Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, в Европе сразу раздались недовольные голоса. В американском законе о санкциях в отношении РФ за политикой скрываются коммерческие интересы. В частности, это проект "Северный поток-2": в законе указано, что проект плохой, "потому что от него будет плохо Европе, а также Украине, которая лишится транзита".

Зато сразу в следующем абзаце отмечено, что "американского администрация должна предпринять усилия по обеспечению поставок СПГ на европейский рынок". То есть, вполне откровенно заявляется, что все эти санкции нужны для создания американских рабочих мест.

Что касается агропромышленного комплекса, недавно российские сыровары заявили, что считают санкции своеобразным подарком. Если санкции будут действовать еще лет десять, российские сыры начнут экспортироваться в Европу, США и Канаду, приводит слова производителей зарубежное издание CBC News.

Многие фермеры увидели в санкциях шанс для открытия своего дела. В этом году производители выставили на прилавках мягкие сыры, такие, как Бри, Камамбер и козий сыр, а также более твёрдые, например, Гауду.

По замечанию одного из продавцов, эти сыры, возможно, и не такого качества, как итальянские, но всё-таки они очень хороши. Теперь производство российских сыров растёт на 10% в год, а российское правительство потратило немало средств для того, чтобы помочь фермерам закупить необходимое оборудование и производственную технику.

Темы опрос россия регионы исследование уровень жизни
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