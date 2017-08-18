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Источник Правда.Ру

ФБК Навального оштрафован за отсутствие маркировки иноагента

Общество

"Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального оштрафован сегодня Симоновским судом Москвы на 500 тысяч рублей.

По словам Кристины Швадченко, пресс-секретаря суда, в ходе судебного заседания ФБК был признан виновным в нарушении порядка деятельности организации-иноагента (часть 2 ст. 19.34 КоАП РФ — распространение материалов без указания, что они изданы иностранным агентом). Санкции статьи предусматривают штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Протокол, который сегодня рассматривал суд, относится к страничке ФБК в Instagram. А прямо в зале суда "вскрылись" и были зарегистрированы еще два протокола по этой же статье КоАП.

Ранее ФБК был признан иностранным агентом судом

Произошло это после того, как было установлено, что на счета организации и ее директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около трех тысяч рублей из США.

Известный борец с коррупцией ранее неоднократно "попадался" на том, что его деятельность финансируется из-за рубежа

Вот, например, только один эпизод, о котором рассказывала "Правда.Ру".

Откуда и как Навальный черпает силы для борьбы с коррупцией

Подробности французских каникул четы Навальных появились в СМИ. Оказывается, помимо Парижа блогер с женой посетили также Руан. И там уже происходили чрезвычайно интересные вещи…

Город славится обилием исторических достопримечательностей и шикарными ресторанами, отмеченными звездами "Мишлен". В распоряжении "Лайфа" оказалось видео прогулки Навальных по Руану. Вместе с супругой Юлией блогер побывал на центральной площади Руана, рядом с площадью Вье Марше. Также они были замечены в ресторане La Couronne, средний чек в котором составляет около 15-20 тысяч рублей.

Обедающий блогер попал в кадр и в ресторане Origine. Заведение славится дорогими и вкусными блюдами из рыбы и мяса. По отзывам, скромный ужин здесь стоит 18-20 тысяч рублей. Не обошел вниманием гурман и другой мишленовский ресторан — Rodolphe. Местным поварам лучше всего удаются блюда из жареного теленка и омаров. Вкусные здесь и десерты, правда, цена в меню на них начинается от 100 евро и выше.

Напомним, что чета Навальных улетела во Францию 28 июля. Несмотря на молчание блогера в социальных сетях и утверждения его сторонников, что сам Навальный находится в Москве, пара попала в кадр мобильного репортера по прилете в Россию.

Журналисты удивлены тратами, которые может себе позволить "борец с коррупцией". Ведь одни только авиабилеты обошлись семейству в 130 тысяч рублей. Где проживала пара, и какие развлечения выбирала во Франции, остается неизвестным. Но пристрастия гурмана и счета из ресторанов поражают воображение.

Стоит отметить, что Навальный не раз утверждал, что он сам и его Фонд борьбы с коррупцией существуют на добровольные пожертвования, которые расходуются "крайне эффективно". Французские каникулы блогера еще раз подтвердили эту эффективность.

Темы фбк суд штраф иноагент алексей навальный
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