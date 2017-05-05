"Нельзя поить оккупантов!": челобитная херсонских депутатов Зеленскому

Депутаты Херсонского горсовета проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной раде и премьер-министру Денису Шмыгалю о недопустимости подачи воды в Крым.

Яков Кедми: Кто скрывал документы о зверствах нацистов

Сообщается, что "за" проголосовали 32 депутата, не голосовали вообще - 10.

Во время проведения голосования в зале заседаний горсовета были развернуты плакаты: "Нельзя поить оккупантов".

"Нужно прекратить инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым. Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз — недопустимо", — заявил перед голосованием депутат Сергей Волошинов.

Отметим, что жизнь в приграничной с Крымом области Украины наполнена особыми заботами. Стоит напомнить, что в той же Херсонской области жители печально известного Геническа, чтобы не замерзнуть зимой, отправляют обращения президенту России с просьбой подавать им газ.

В последнее время политические и военные представители Незалежной весьма упорно "ставят Херсонщину под удар" со стороны России, разгоняя истерию о скором нападении армии РФ и захвате территории для решения проблем с водообеспечением Крыма.

Считается, что в депутаты идут люди, как минимум, неглупые. И в свете этого совсем непонятно, как могут члены херсонского горсовета не знать значения слова "оккупанты".

Тем более, что, как рассказывала "Правда.Ру", им не так давно это разъясняли

Преступления фашистов в Херсоне: Минобороны рассекретило документы

Официальный сайт Минобороны РФ обнародовал уникальные рассекреченные документы из фонда Центрального архива ведомства.

Тайное становится явным: в документах сообщается о преступлениях нацистского немецкого режима в Херсонской области СССР во время Великой Отечественной войны. Также речь идет о том, что там "замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей".

В Министерстве обороны России отмечают, что эти документы в настоящее время приобретают особую актуальность: "В те времена, когда различные политические силы в нашей стране и за рубежом пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и навязывают миру свою, новую версию событий, перекраивая ее под политическую конъюнктуру".

Кстати, в архивных документах есть сведения о запрете делать фотографии казней: они проходили без свидетелей. Ведь стояла главная задача — скрыть преступления.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что комиссия Объединенных наций по военным преступлениям в марте 1945 года предъявила заочные обвинения фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру. В задачи комиссии, появившейся в 1943 году по распоряжению правительств стран Антигитлеровской коалиции, входил сбор доказательств военных преступлений нацистов. Обвинения были предъявлены на основании документа от 1944 года.

Правительство Чехословакии в изгнании заявило, что Гитлер и его ближайшие соратники (заместитель фюрера в НСДАП Рудольф Гесс и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер) несут ответственность за преступные деяния. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.