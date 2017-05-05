Депутаты Херсонского горсовета проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной раде и премьер-министру Денису Шмыгалю о недопустимости подачи воды в Крым.
Сообщается, что "за" проголосовали 32 депутата, не голосовали вообще - 10.
Во время проведения голосования в зале заседаний горсовета были развернуты плакаты: "Нельзя поить оккупантов".
"Нужно прекратить инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым. Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз — недопустимо", — заявил перед голосованием депутат Сергей Волошинов.
Отметим, что жизнь в приграничной с Крымом области Украины наполнена особыми заботами. Стоит напомнить, что в той же Херсонской области жители печально известного Геническа, чтобы не замерзнуть зимой, отправляют обращения президенту России с просьбой подавать им газ.
В последнее время политические и военные представители Незалежной весьма упорно "ставят Херсонщину под удар" со стороны России, разгоняя истерию о скором нападении армии РФ и захвате территории для решения проблем с водообеспечением Крыма.
Считается, что в депутаты идут люди, как минимум, неглупые. И в свете этого совсем непонятно, как могут члены херсонского горсовета не знать значения слова "оккупанты".
Тем более, что, как рассказывала "Правда.Ру", им не так давно это разъясняли
Официальный сайт Минобороны РФ обнародовал уникальные рассекреченные документы из фонда Центрального архива ведомства.
Тайное становится явным: в документах сообщается о преступлениях нацистского немецкого режима в Херсонской области СССР во время Великой Отечественной войны. Также речь идет о том, что там "замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей".
В Министерстве обороны России отмечают, что эти документы в настоящее время приобретают особую актуальность: "В те времена, когда различные политические силы в нашей стране и за рубежом пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и навязывают миру свою, новую версию событий, перекраивая ее под политическую конъюнктуру".
Кстати, в архивных документах есть сведения о запрете делать фотографии казней: они проходили без свидетелей. Ведь стояла главная задача — скрыть преступления.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что комиссия Объединенных наций по военным преступлениям в марте 1945 года предъявила заочные обвинения фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру. В задачи комиссии, появившейся в 1943 году по распоряжению правительств стран Антигитлеровской коалиции, входил сбор доказательств военных преступлений нацистов. Обвинения были предъявлены на основании документа от 1944 года.
Правительство Чехословакии в изгнании заявило, что Гитлер и его ближайшие соратники (заместитель фюрера в НСДАП Рудольф Гесс и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер) несут ответственность за преступные деяния. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.
На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.