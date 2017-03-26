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Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать

Общество

Активность телефонных мошенников в 2020 году в России такая, что самый верный способ не стать их жертвой — вообще не отвечать, когда звонят с неизвестных номеров.

Конечно, простым "алло" вы себе не навредите, но ведь на том конце "провода" может оказаться профессионал своего и дела, который выманит у и банковские данные, и CVC-коды, и коды из СМС, и — как следствие — деньги.

Как защититься от мошенников, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

"Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна — при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты", — говорит он.

Куканов также советует не перезванивать на незнакомые номера: особенно

  • на короткие,
  • на городские, с кодом, отличным от +7,
  • на начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг).

"Стимулировать перезвонить мошенники могут, моментально сбрасывая звонок после вызова, чтобы жертва не успела ответить". — поясняет эксперт.

А если вас все же — несмотря на предупреждения, звучащие буквально "из каждого утюга" — угораздило попасться на уловки телефонного мошенника, то, единственное, на что вы сможете (в большинстве случаев) рассчитывать, так это на СМС наподобие того, о котором как-то рассказывала "Правда.Ру"

Телефонный мошенник прислал жертве смс с просьбой не держать на него зла

В Пензе ищут мошенника, который выманил у 37-летней местной жительницы три тысячи рублей. За эти деньги он обещал вернуть даме утерянный мобильный телефон, сообщает пресс-служба УМВД по Пензенской области.

Женщина разместила в интернете объявление об утере дочерью сотового телефона и указала свой номер в качестве контактного. Через некоторое время на него позвонил неизвестный, который сказал, что готов вернуть телефон за вознаграждение.

Женщина перевела на счет телефона звонившего требуемые 3 тыс. рублей. После этого она получила SMS-сообщение: "Простите, я Вас обманул, не держите зла".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что мошенники придумали новый способ обмана людей в соцсетях. От "займи денег" и "положи такую-то сумму на телефон" преступники перешли на сообщения якобы от имени киллеров. На таких мошенников уже наткнулся дизайнер Артемий Лебедев. Он получил электронное письмо с пометкой "По делу — все в сообщении". В послании от анонима, назвавшегося Ivanurgant, говорилось о том, что ему заказали убить дизайнера c инсценировкой несчастного случая.

А в январе сотрудники полиции Ижевска задержали 29-летнюю девушку, обманом выманившую из мужчины, с которым она познакомилась на сайте знакомств, 250 тысяч рублей.

Несколько месяцев подряд аферистка выпрашивала у интернет-приятеля различные суммы "на лечение" и прочие нужды, при этом от личной встречи уклонялась самыми разными способами.

В конце концов неудачливый поклонник, поняв, что девушка просто вытягивает из него деньги, вынужден был обратиться в полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, задержать мошенницу удалось с помощью записи с камеры видеонаблюдения, установленной в отделении банка.

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