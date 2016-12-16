Корпоратив со стриптизом обернулся остранением для начальника морга

В Санкт-Петербурге отстранили от работы заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы трупов после публикации видео со стриптизом. Ранее в Сети появился ролик, на котором запечатлен корпоратив в морге с участием стриптизерши.

"Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов отстранен от исполнения обязанностей на время проверки... Два лаборанта написали заявление об увольнении по собственному желанию", - рассказал источник "Фонтанке".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в зале для прощаний судебного морга сотрудники устроили корпоратив.

Предновогоднюю вечеринку устроили в зале для прощаний судебного морга №9 двое сотрудников компании "Ритуал" Андрей А. и Марина Г. и их бывшая коллега Наталья Л.

В разгар пирушки Наталья Л. легла в гроб с сигаретой во рту. Марина Г. в это время ставила ей в ноги ящик для пожертвований, а её коллега Андрей А. снимал происходящее на телефон.

Руководство ГБУ "Ритуал" отрицает участие своих сотрудников в произошедшем: организация не арендует этот морг, и ни с одним из людей на видео у компании нет договора.

Как заявила пресс-секретарь ГБУ «Ритуал» Светлана Запарова, одна из участниц странного "мероприятия" неоднократно пыталась устроиться к ним на работу. Запарова предположила, что эта девушка - сотрудница похоронной службы "Стикс-С", однако и в этой фирме заявили, что никто из людей на видео не принадлежит к их штату.

Пользователи в сети высказали предположение, что появление видео стало частью «войны за трупы москвичей» и кампании против ГБУ «Ритуал». Такое мнение сложилось у людей после того, как неизвестные два дня назад подожгли автомобиль начальника отдела мемориального обслуживания «Ритуала» Максима Лукина.

Возмущение пользователей также подкрепило то, что ранее ритуальная компания предложила проводить на московских кладбищах лекции и памятные вечера, посвященные похороненным там известным деятелям культуры.

Между тем, иногда в моргах можно обнаружить и странные находки, как это случилось в городе Волгодонске, где судмедэксперты случайно обнаружили в кладовке... мумифицированный труп. Правда, морг был давно закрытым, но, как считают эксперты, тело пролежало в здании, как минимум, три года.

Судмедэксперты обнаружили останки, когда переехали в новое здание. Раньше в нем находились городское патологоанатомическое бюро. Комната, в которой лежал труп, использовалась для хозяйственных нужд.

За то время, пока труп лежал, он полностью высох и превратился в мумию. Сейчас личность умершего нельзя идентифицировать по лицу и по отпечаткам пальцев.

Версия о насильственной смерти в стенах патологоанатомического бюро уже не рассматривается: в теле покойного обнаружены дренажные трубки, а на коже - характерные медицинские надрезы. По предварительным данным, смерть произошла после операции.

Неясным остается то, как про тело забыли и сотрудники, и родственники погибшего, как его "потеряли" при учете. Это также предстоит выяснить следователям.