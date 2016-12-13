Михаил Горбачёв похвалил протестующих в Белоруссии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев высказался по поводу продолжающихся уже второй месяц протестов в Беларуси.

В интервью изданию "Подъём" он сообщил, что внимательно следит за ситуацией в республике и похвалил недовольных Александром Лукашенко.

Что именно сказал первый генсек СССР

Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю! Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне. Это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов... Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней.

А ведь совсем недавно - года 2-3 назад - бывший первый и последний президент СССР ратовал за возвращение империи...

Вот, что тогда писала об этом "Правда.Ру".

Горбачев считает возможным новый союз в границах СССР

Страны бывшего СССР могут образовать новый "добровольный" союз в старых границах. Об этом заявил экс-президент Советского союза Михаил Горбачев.​ При этом он отметил, что восстановление советского союза быть не может, просто союза — да.

"В прежних границах и с тем же составом, добровольно… Я считаю, что новый союз может быть", — заявил политик. Кроме того, экс-президент рассказал о том, что не снимает "с себя долю ответственности" за распад СССР. "Но моя совесть чиста. Я отстаивал Союз до конца", — заявил он в интервью ТАСС, добавив, что "реформировать" и "обновить" СССР "было возможно и необходимо". Ранее первый президент СССР назвал участников Беловежских соглашений виновными в развале СССР. Он рассказал, почему в 1991 году не арестовал

председателя Правительства РСФСР Бориса Ельцина, председателя Верховного Совета Украины Леонида Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича.

"Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Это выглядело бы, что я вроде как для того, чтобы удержать власть, пошел на такое, хотя надо было демократическими путями добиваться", — сказал Горбачев, добавив, что такой сценарий спровоцировал был "пожар по стране".

Горбачев отметил, что хотел обойтись без крови и поэтому отдал власть.

При этом Горбачев категорически отверг версию о том, что к распаду СССР привела перестройка. "Так думать было бы крупной исторической ошибкой. В результате перестройки страна встала на путь свободы и демократии. Он оказался трудным. Труднее, чем мы думали в начале пути. Но он, я был и остаюсь в этом уверен, необратим", — заявил он.

Помогли развалу СССР и США, считает Михаил Горбачев.

"Никто не думал, что можно Советский Союз ликвидировать. А потом начали помогать. Под столом потирали руки, сколько лет, чуть ли не столетие боролись с Россией, а тут она сама себя "покроила", — добавил экс-президент СССР.

Кроме того, Михаил Горбачев раскритиковал западные страны за их отношение к России.

"Они донимают нас обвинениями, винят за все", — подчеркнул он и добавил, что это вызвало ответную реакцию со стороны России.

Что касается нынешних отношений США и России, то Михаил Горбачев считает, что две страны способны повести мир по новому пути.

"Мир нуждается в сотрудничестве между Россией и США", — цитирует агентство слова Горбачева, который добавил, что в случае, если диалог не будет налажен, "все начнут военное наращивание".

По поводу избранного президента США Дональда Трампа он сказал: "У него мало политического опыта. Однако, возможно, это и хорошо".