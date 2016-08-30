На индексацию пенсий до конца года выделят 21,7 млрд рублей

Для того, чтобы в полном объеме провести индексацию пенсий, до конца года потребуется 21,7 млрд рублей.

Об этом рассказал Антон Котяков, глава Минтруда.

"С 1 апреля в России будут на 6,1% проиндексированы социальные пенсии. В этом году индексация коснется почти 4 млн пенсионеров. Из них 3,2 млн — как раз-таки получатели социальных пенсий. В месяц на это потребуется 2,41 млрд", — особо подчеркнул Котяков.

Как отметил министр, после того как будут проиндексированы социальные пенсии, повысятся и другие (которые "завязаны" на их размер):

у военнослужащих, проходивших службу по призыву,

у участников Великой Отечественной войны,

у граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда",

у пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие.

Индексация пенсий — которые в России "небольшие" — вопрос насущный. Но если кто-то думает, что острота его вызвана пенсионной реформой, то этот человек ошибается.

Напомним, что писала об индексации пенсий в 2017 году "Правда.Ру"

Медведев: Решение об индексации пенсий в 2017 году принято

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время посещения Центра реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор" (Липецкая область) опроверг информацию о повышении пенсионного возраста.

Он сказал, что никаких решений на тему повышения пенсионного возраста пока не принималось. Отметил Дмитрий Медведев и тот факт, что 90 процентов населения страны выступает против повышения возраста выхода на пенсию.

Премьер-министр призвал учитывать рост продолжительности жизни в России. Он привел данные о том, что средняя продолжительность жизни мужчин несколько лет назад составляла в стране 59 лет. В настоящее время она равна 67 годам.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что возможность повышения пенсионного возраста еще обсуждается.

Во время встречи с пенсионерами глава правительства сказал, что за 15 лет пенсия в стране выросла в 15 раз. Он рассказал о серьезных дебатах в кабмине по поводу индексации пенсии и отметил, что не все министры были согласны с решением о единовременной выплате.

Дмитрий Медведев отметил, что понимает, "насколько эти дополнительные выплаты важны для всех людей, пенсионеров, для тех, кто получает эти деньги".

"Поэтому я принял решение, что вторая часть выплат — она будет. В несколько ином формате, но будет. И это по сути единовременная индексационная выплата", — заявил премьер-министр.

В ходе встречи председатель правительства сказал пенсионерам, что для получения единовременной выплаты никаких специальных заявлений подавать не нужно.

Премьер также подтвердил на встрече, что решение об индексации пенсий в следующем году на общих правилах принято.

"Никаких сомнений нет, все решения о том, что индексация будет осуществляться по общим правилам, приняты, деньги на следующий год зарезервированы", — заверил Медведев.

Ранее сообщалось о принятии решения об осуществлении индексации пенсии в виде единовременной денежной выплаты. В январе будущего года пенсионеры получат дополнительно по пять тысяч рублей.

Во вторник в Липецке состоялась встреча пенсионеров с руководством "Единой России", представителями министерств и ведомств. Организовано мероприятие было по инициативе "Союза пенсионеров России".

По данным мониторинга обращений граждан, почти половина обращений — 41,19 процентов — связана с предоставлением жилищно-коммунальных услуг, отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

По ее словам, для многих пенсионеров их стоимость непонятна и высока.

Каждое пятое обращение (20,6 процентов) касается социальной проблематики. Пенсионеров волнуют не только размер пенсий, но и необходимость улучшить качество получаемых бесплатно технических средства реабилитации: колясок, слуховых протезов и прочего, возможность лечиться по санаторным путевкам, порядок получения льгот и так далее.

Третье место в обращениях практически поровну делят проблемы, связанные с обеспечением жильем, и качество медицинского обслуживания. Транспортная доступность объектов социального назначения — еще одна проблема, которую часто поднимают в своих обращениях граждане пенсионного возраста, сообщает ИА Regnum.

Галина Карелова отметила, что многие проблемы успешно решаются на местах. По ее словам, "Единая Россия" постоянно держит на контроле проблемы ЖКХ.

"По обращениям пенсионеров во многих регионах отремонтированы дороги, восстановлено автобусное сообщение, налажено движение пригородных поездов, восстановлена связь между сельскими населенными пунктами и районными центрами. Сотням граждан пенсионного возраста предоставлены путевки на лечение, выделено социальное жилье", — отметила она.

"Сейчас время системных решений. У нас в стране сегодня уже каждый четвертый — в возрасте старше трудоспособного, а к 2025 году доля граждан старше трудоспособного возраста достигнет 27 процентов. Люди в этом возрасте, как правило, имеют четыре-пять различных хронических заболеваний, и их потребность в медицинской помощи в полтора раза выше, чем у людей среднего возраста", — сказала Гадина Карелова.