Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

На индексацию пенсий до конца года выделят 21,7 млрд рублей

Общество

Для того, чтобы в полном объеме провести индексацию пенсий, до конца года потребуется 21,7 млрд рублей.

Об этом рассказал Антон Котяков, глава Минтруда.

"С 1 апреля в России будут на 6,1% проиндексированы социальные пенсии. В этом году индексация коснется почти 4 млн пенсионеров. Из них 3,2 млн — как раз-таки получатели социальных пенсий. В месяц на это потребуется 2,41 млрд", — особо подчеркнул Котяков.

Как отметил министр, после того как будут проиндексированы социальные пенсии, повысятся и другие (которые "завязаны" на их размер):

  • у военнослужащих, проходивших службу по призыву,
  • у участников Великой Отечественной войны,
  • у граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда",
  • у пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие.

Индексация пенсий — которые в России "небольшие" — вопрос насущный. Но если кто-то думает, что острота его вызвана пенсионной реформой, то этот человек ошибается.

Напомним, что писала об индексации пенсий в 2017 году "Правда.Ру"

Медведев: Решение об индексации пенсий в 2017 году принято

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время посещения Центра реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор" (Липецкая область) опроверг информацию о повышении пенсионного возраста.

Он сказал, что никаких решений на тему повышения пенсионного возраста пока не принималось. Отметил Дмитрий Медведев и тот факт, что 90 процентов населения страны выступает против повышения возраста выхода на пенсию.

Премьер-министр призвал учитывать рост продолжительности жизни в России. Он привел данные о том, что средняя продолжительность жизни мужчин несколько лет назад составляла в стране 59 лет. В настоящее время она равна 67 годам.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что возможность повышения пенсионного возраста еще обсуждается.

Во время встречи с пенсионерами глава правительства сказал, что за 15 лет пенсия в стране выросла в 15 раз. Он рассказал о серьезных дебатах в кабмине по поводу индексации пенсии и отметил, что не все министры были согласны с решением о единовременной выплате.

Дмитрий Медведев отметил, что понимает, "насколько эти дополнительные выплаты важны для всех людей, пенсионеров, для тех, кто получает эти деньги".

"Поэтому я принял решение, что вторая часть выплат — она будет. В несколько ином формате, но будет. И это по сути единовременная индексационная выплата", — заявил премьер-министр.

В ходе встречи председатель правительства сказал пенсионерам, что для получения единовременной выплаты никаких специальных заявлений подавать не нужно.

Премьер также подтвердил на встрече, что решение об индексации пенсий в следующем году на общих правилах принято.

"Никаких сомнений нет, все решения о том, что индексация будет осуществляться по общим правилам, приняты, деньги на следующий год зарезервированы", — заверил Медведев.

Ранее сообщалось о принятии решения об осуществлении индексации пенсии в виде единовременной денежной выплаты. В январе будущего года пенсионеры получат дополнительно по пять тысяч рублей.

Во вторник в Липецке состоялась встреча пенсионеров с руководством "Единой России", представителями министерств и ведомств. Организовано мероприятие было по инициативе "Союза пенсионеров России".

По данным мониторинга обращений граждан, почти половина обращений — 41,19 процентов — связана с предоставлением жилищно-коммунальных услуг, отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

По ее словам, для многих пенсионеров их стоимость непонятна и высока.

Каждое пятое обращение (20,6 процентов) касается социальной проблематики. Пенсионеров волнуют не только размер пенсий, но и необходимость улучшить качество получаемых бесплатно технических средства реабилитации: колясок, слуховых протезов и прочего, возможность лечиться по санаторным путевкам, порядок получения льгот и так далее.

Третье место в обращениях практически поровну делят проблемы, связанные с обеспечением жильем, и качество медицинского обслуживания. Транспортная доступность объектов социального назначения — еще одна проблема, которую часто поднимают в своих обращениях граждане пенсионного возраста, сообщает ИА Regnum.

Галина Карелова отметила, что многие проблемы успешно решаются на местах. По ее словам, "Единая Россия" постоянно держит на контроле проблемы ЖКХ.

"По обращениям пенсионеров во многих регионах отремонтированы дороги, восстановлено автобусное сообщение, налажено движение пригородных поездов, восстановлена связь между сельскими населенными пунктами и районными центрами. Сотням граждан пенсионного возраста предоставлены путевки на лечение, выделено социальное жилье", — отметила она.

"Сейчас время системных решений. У нас в стране сегодня уже каждый четвертый — в возрасте старше трудоспособного, а к 2025 году доля граждан старше трудоспособного возраста достигнет 27 процентов. Люди в этом возрасте, как правило, имеют четыре-пять различных хронических заболеваний, и их потребность в медицинской помощи в полтора раза выше, чем у людей среднего возраста", — сказала Гадина Карелова.

Темы пенсия антон котяков социальная пенсия индексация пенсий
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Франки против арабов
Формула небес
Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня
Техника красоты
Антицеллюлитное обертывание — самый эффективный способ в борьбе с целлюлитом
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Жители России назвали причины переработок
На индексацию пенсий до конца года выделят 21,7 млрд рублей
Татьяна Бакальчук обогнала по размеру состояния Елену Батурину
Из банкомата в Москве украли более 4 млн рублей
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем. ВИДЕО
На пост премьера было четыре кандидата, Путин выбрал пятого
Еще у двоих россиян с Diamond Princess диагностировали коронавирус
Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
В Японии скончались двое бывших пассажиров Diamond Princess
Последние материалы
Из банкомата в Москве украли более 4 млн рублей
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем. ВИДЕО
На пост премьера было четыре кандидата, Путин выбрал пятого
Франки против арабов
Еще у двоих россиян с Diamond Princess диагностировали коронавирус
Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
В Японии скончались двое бывших пассажиров Diamond Princess
Эпидемия коронавируса: статистика за сутки
Двое водителей, возивших грузы из Китая, попали в больницу в Приамурье
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Соломон Соловьев Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти" Любовь Степушова Петр Фадеев Цены на парковку бьют мировые рекорды Петр Фадеев
Комментарии
Ну и нравы: Кондолиза Райс снялась топлесс (фото)
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
Российские ученые придумали, как выгодно утилизировать мусор
Двое водителей, возивших грузы из Китая, попали в больницу в Приамурье
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти"
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Послание президента: опять народ обманули?
Медведев остался доволен работой своего правительства
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"
Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Эксперт: Зеленский ведет себя как мальчик, которому могут уши надрать
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Как принцип социальной справедливости поможет провести "мусорную" реформу в России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ