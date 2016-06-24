Поклонская рассказала о своем видении настоящего мужчины

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала, кого она считает настоящим мужчиной. По ее мнению, мужчина может называться "настоящим", если он обладает благородством, не мелочен и не горд, а женщина должна чувствовать себя вместе с ним красивой и любимой.

"В моем понимании, настоящий мужчина обладает благородством, и, главное, рядом с ним женщина должна чувствовать себя женщиной, самой желанной, нежной, любимой и красивой, а не наоборот. Настоящий мужчина должен быть без намека на гордыню и мелочность", - рассказала Поклонская РИА Новости. "Вообще у нас, у женщин, говорят так: о мужчине судят по его женщине", - добавила парламентарий.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о жалости Наталья Поклонской к Украине.

То, как нынешняя украинская власть издевается над собственным народом, вызывает жалость, заявила прокурор Крыма Наталья Поклонская.

"Над бедной Украиной уже так поиздевались, что уже жалко смотреть. Сколько можно? Украина должна быть процветающей страной. А что они там устроили? Какой-то спектакль, марионетки в руках у каких-то кукловодов, вот и все, а люди страдают в Украине. Когда уже людям надоест это все наблюдать и смотреть? Я думаю, что терпению когда-то конец придет", - сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, украинцы заслуживают жить в благополучном государстве и видеть, что "страну не губят" и не разжигают противостояние между славянскими народами.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Западные страны, не признав итоги референдума, ввели против крымского региона санкции. 17 июня Евросоюз продлил действие этих санкций еще на один год.

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