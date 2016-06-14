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Источник Правда.Ру

Психолог: закредитованность может стать причиной расставания

Общество

Психолог-консультант Илья Суслов рассказал об увеличивающихся запросах женщин к мужчинам. По его словам, современные представительницы прекрасного пола обращают внимание на закредитованность мужчин и далеко не всегда готовы строить отношения с тем, кто погряз в долгах.

Также психолог заметил, что женщины хотят, чтобы вопросы кредитования обсуждались с ними. Суслов утверждает, что этот критерий к мужчинам теперь стоит наравне с верностью и отсутствием вредных привычек.

Напомним, ранее "Правда.РУ" рассказывала о том, что россияне пытаются спастись от кредитной кабалы.

Кризис дал возможность российским заемщикам две новые причины не платить по кредитам: подача заявления о собственном банкротстве и увеличивающиеся курсы валют. По итогам январь — май 2016 года при визите коллекторов первую причину использовали 6% российских заемщиков. В прошлом году во время девальвации рубля, на увеличенный курс валют пожаловались 10% заемщиков. Об этом пишут сегодня, 14 июня, "Известия" со ссылкой на исследование коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн".

Заемщики мгновенно реагируют на каждое изменение, которое позволит им развязать узел накопленных долгов. Так, закон о банкротстве физических лиц вступил в силу в октябре прошлого года. Закон предполагает, что люди, не способные расплатиться с долгами, смогут объявить себя банкротами. Действие документа распространяется на любые типы кредитов: потребительские, автомобильные, ипотечные, в том числе на займы в валюте. За полгода действия данного закона часть заемщиков, не желающих платить по долгам ради приобретения статуса "банкрот", выросла в шесть раз.

Отмечается, что на самобанкротство по закону имеет право подать любой гражданин с долгом от 500 тыс. рублей, если он не сможет его обслуживать. Для этого суд требует предоставить списки своих кредиторов и должников с указанием сумм имеющихся задолженностей, опись своего имущества, справку о наличии счетов, вкладов, доходах и уплаченных налогах за три года. А также, он обязан сообщить суду о покупке недвижимости и прочего имущества дороже 300 тыс.

На данный момент на рассмотрении в российских арбитражных судах уже находится около 5 тыс. заявлений от граждан о собственном банкротстве. Сообщается, что в конце 2016 года российские арбитражи примут к производству 20 тыс. исков о самобанкротстве, количество новых заявлений растет примерно несколько тысяч ежеквартально.

Логика заемщиков, которые прикрываются самобанкротством, понятна. В случае отказа суда, заемщик сможет выиграть время, когда он сможет не платить банку, поскольку судебные процессы длятся месяцами. Следующий вариант для истца — реструктуризация, предполагающая более комфортный график погашения займа (увеличивается срок погашения кредита, сокращается размер ежемесячных платежей). Издание сообщает о том, что суды в 70% случаев выносят решение о реструктуризации долга, в 30% случаев — о признании граждан банкротами.

"Несмотря на предусмотренные процедурой банкротства механизмы оспаривания сделок по отчуждению имущества должника в течение трех лет, "наши люди" уже были готовы к этому задолго до самой идеи банкротства. Внешне уровень жизни у таких банкротов не меняется: они продолжают жить в тех же домах, ездить на тех же автомобилях и пользоваться теми же благами, оформленными на третьих лиц", — говорит исполнительный директор агенства "Долгофф" Андрей Босанько.

"Необходимо разъяснять должнику, что банкротство не является бесплатным способом отказа от обязательств и на практике договориться с банком в конечном счете выгоднее, — комментирует ситуацию Сергей Голец, Начальник департамента по работе с проблемной задолженностью группы Бинбанка

Эксперты говорят о том, что пока механизмы воздействия на недобросовестных должников не будут понятными, юридически безупречными и неотвратимыми, заемщики будут продолжать изобретать всё новые отговорки.

Отмечается, что в странах Северной Европы все расходы перекладываются на должника с момента начала взыскания и до погашения долга полностью. Существует механизм, увеличивающий сумму долга в зависимости от срока погашения задолженности. Так, в Польше любой документ от кредитора или коллектора имеет твердо установленную стоимость, которую добавляют к сумме долга в случае просрочки.  

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Темы долги кредит мужчины женщины отношения психология илья суслов
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