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Как выбрать елку? Рекомендации

Общество

По каким правилам и стандартам выбрать новогоднюю красавицу для дома?

Как выбрать елку? Рекомендации. 395840.jpeg

Как пишет портал Yoki.ru, при выборе елки на елочном базаре, обратите внимание на хвою: она должна быть, зеленой и без желтизны.

Если потереть иголочку в пальцах и она не растирается, откажитесь от покупки.

После этого возьмите деревце и слегка стукните о землю. Если оно стало осыпаться, знайте: долго елка у вас не простоит.

На свежей елке ветки эластичные, их так просто не обломать.

А вот что рекомендует Росстандарт. В обхвате ствол не должен превышать шести сантиметров. Ширина елки не должна быть больше высоты.

Не приносите елку с мороза в теплую квартиру — от такого перепада температур может осыпаться хвоя. Положите ее на балкон или же оставьте на улице, если вы на даче, за городом.

Наконец, подпилите у елки или сосны ствол внизу, это продлит жизнь дереву.

Поставьте деревце в сырой песок или в воду. Если ставите елку в воду, в первый раз налейте кипяток. Это очистит поры ствола от смолы.

Воду не забывайте регулярно добавлять. Имейте в виду, в первые дни елка пьет очень много воды — проверяйте, не ленитесь заглянуть в елочную подставку.

Также знайте, что ель дома стоит примерно восемь дней, а сосна около двенадцати.

Удачной покупки!

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