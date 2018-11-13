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Письмо русского солдата проигнорировали на торжестве в Париже

Общество

 

Письмо русского солдата проигнорировали на торжестве в Париже. 394895.jpeg

На мероприятии, посвященном 100-летию окончания Первой мировой войны, зачитали письма очевидцев перемирия. Среди них были представители французской, британской, американской и немецкой армий, а также рабочего из Китая и юной жительницы Франции. Письмо же солдата российской армии осталось без внимания. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, что в Москве к решению организаторов мероприятия отнеслись "с уважением". Он также назвал историю Первой мировой "очень сложной и полной противоречий" относительно истории России.

Первая мировая война длилась с июля 1914 года по ноябрь 1918. Россия совместно с Великобританией и Францией организовали союз, названный Антанта, в противовес Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии. В результате Тройственный союз потерпел поражение, однако Россия вышла из военных действий в марте 1918 года, подписав Брестский мирный договор. Согласно наиболее общим подсчетам, общие потери среди военных составили 10 миллионов человек, среди гражданских — 11 миллионов. Потери России по разным версиям составили от 700 тысяч до 1,3 миллиона человек среди солдат и около миллиона гражданского населения.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как при участии Владимира Путина в Словении был открыт памятник солдатам двух мировых войн, а также о выступлении генерального секретаря ООН об участившихся попытках переписать мировую историю.

Фото: Wikipedia.ru

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Темы Китай париж Италия Россия Франция антанта германия Дмитрий Песков Первая мировая война
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