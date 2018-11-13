Шведская журналистка считает, что русские мужчины "ослабели"

По мнению Элин Йонссон, русские мужчины были "искалечены" историей своей страны и "ослабли" и большая часть трудностей по содержанию семьи и воспитанию детей легли на русских женщин.

В своей статье для телевещательной организации SVT, Йонссон говорит, что пока женщина занимается грязной работой, чтобы прокормить семью, мужчина "сидит дома, жалеет себя и пьёт". Ответственность за воспитание ребёнка практически всегда лежит на женщинах, так что у них не остаётся времени на увлечения, в отличие от мужчин.

Сама беременность становится опасна для женщины — ведь её начальник (Йонссон отметила, что это всегда мужчина) может уволить её, опасаясь, что молодая мать уйдёт не только в декрет, но и в отпуск по уходу за ребёнком. Также журналистка говорит, что при разводе традиционно ребёнок остаётся с матерью, а отец в лучшем случае ограничивается выплатой алиментов.

Йонссон заявляет, что к такому мнению она пришла, пообщавшись со многими россиянами. Её собеседники корень всех зол видили в трагической истории России, из-за которой "русские мужчины ослабли". Революция, гражданская война, две Мировые войны и ГУЛАГ часть русских мужчин уничтожили, а оставшуюся — искалечили.

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