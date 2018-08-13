Прикрытие реформы? На ТВ отобрали наставников для поющих пенсионеров

"Первый канал" назвал имена трех из четырех наставников нового шоу "Голос.60+". В их числе: Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе. Об этом стало известно из официальной группы проекта во "Вконтакте".
Сообщается, что личность четвертого наставника станет известна 14 августа.
«Голос 60+» - модификация проектов «Голос» и «Голос.Дети» (участники младше 14 лет) по поиску музыкальных талантов. В новом проекте примут участие люди старше 60 лет. Премьера шоу запланирована на сентябрь.
Напомним, что законопроект о повышении пенсионного возраста российское правительство внесло в середине июня. Предлагается поэтапно повысить возраст выхода на пенсию - до 65 лет для мужчин до 63 для женщин. Несмотря на недовольство абсолютного большинства граждан России и массовые протестные митинги закон уже прошел первое чтение в Государственной думе.
Источник фото: https://vk.com/voice1tv
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