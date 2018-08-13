WhatsApp сдаст силовикам все чаты и переписки

Мессенджер WhatsApp больше не будет использовать технологию сковозного шифрования переписок. Фактически это означает полный доступ спецслужб к сообщениям пользователей, сообщает портал Akket.
Такое решение владельцы сервиса приняли по распоряжению компании Facebook, которая имеет финансовый контроль над сервисом WhatsApp.
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что требование выдвинуто правительством США.
С 2019 года будет действовать версия приложения с другим, ослабленным шифрованием. Дыры в безопасности позволят спецслужбам в любой момент получить доступ к интернет-активности любого пользователя. Отмечается, что это нужно для борьбы с терроризмом и предупреждением действий психически нездоровых людей.
Напомним, 9 августа СМИ писали о том, что в WhatsApp обнаружена уязвимосить, которая позволит хакерам и мошенникам перехватывать и редактировать входящие и исходящие сообщения.
Ранее стало известно, что двух магаданцев оштрафовали на 15 тыс рублей каждого за оппозиционные выступления в мессенджере WhatsApp. На россиян было возбуждено уголовное дело по подозрению в оскорблении представителя власти за критику действий мэра в оппозиционных группах "Мэру-отставку" и "Снежные дороги Магадана".
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