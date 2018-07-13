Россиян отвлекли футболом: рейтинги Путина и Медведева взлетели

Всероссийский центр изучения общественного мнения подготовил новый рейтинг доверия политикам. Согласно опубликованным данным, с начала июля доверие к президенту Российской Федерации Владимиру Путину вновь стало расти.

Фото: http://archive.government.ru

Напомним, что ранее, около месяца назад, ВЦИОМ зафиксировал резкое падение уровня доверия россиян к своему лидеру. Так, многие связали это с непопулярной в народе готовящейся масштабной пенсионной реформой. Тогда же упали рейтинги и у главы правительства Дмитрия Медведева. Сейчас же, резюмируют исследователи, рейтинги у обоих вновь поползли вверх.

Так, рейтинг доверия россиян к деятельности Владимира Путина повысился с 60 % до 63 %. Действиями правительства также оказались довольны гораздо больше респондентов, нежели в начале июня — 31 % против 38 %.

Отметим, что свежий опрос ВЦИОМ проводил в первых числах второго месяца лета, как раз, когда сборная России по футболу радовала болельщиков своей игрой. И пусть российские спортсмены уступили хорватам в четвертьфинале, большинство россиян все равно остались довольны игрой отечественных футболистов.

Конечно, о прямой связи между неплохим выступлением российской сборной на чемпионате мира по футболу и рейтингом доверия к деятельности президента Российской Федерации и правительства нужно относиться скептически, но и не принимать во внимание это нельзя.

Читайте также:

Пенсионная реформа власти обрушила рейтинг Путина…

ВЦИОМ: рейтинг "Женщина России" | Правда. Ру

Порядок оказался лучше демократии: ВЦИОМ