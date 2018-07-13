Россиян отвлекли футболом: рейтинги Путина и Медведева взлетели

Всероссийский центр изучения общественного мнения подготовил новый рейтинг доверия политикам. Согласно опубликованным данным, с начала июля доверие к президенту Российской Федерации Владимиру Путину вновь стало расти.
Напомним, что ранее, около месяца назад, ВЦИОМ зафиксировал резкое падение уровня доверия россиян к своему лидеру. Так, многие связали это с непопулярной в народе готовящейся масштабной пенсионной реформой. Тогда же упали рейтинги и у главы правительства Дмитрия Медведева. Сейчас же, резюмируют исследователи, рейтинги у обоих вновь поползли вверх.
Так, рейтинг доверия россиян к деятельности Владимира Путина повысился с 60 % до 63 %. Действиями правительства также оказались довольны гораздо больше респондентов, нежели в начале июня — 31 % против 38 %.
Отметим, что свежий опрос ВЦИОМ проводил в первых числах второго месяца лета, как раз, когда сборная России по футболу радовала болельщиков своей игрой. И пусть российские спортсмены уступили хорватам в четвертьфинале, большинство россиян все равно остались довольны игрой отечественных футболистов.
Конечно, о прямой связи между неплохим выступлением российской сборной на чемпионате мира по футболу и рейтингом доверия к деятельности президента Российской Федерации и правительства нужно относиться скептически, но и не принимать во внимание это нельзя.
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