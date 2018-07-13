Назван беспроигрышный способ завлечь туристов в Россию. Нет, это не музеи и природа

Генсек Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили заявил, что туристы повально поедут в Россию из-за водки. Традиционные алкогольные напитки - это фишка нашей страны наряду с богатой историей, считает генсек. Об этом сообщает "Интерфакс".
"На сегодняшний день для туриста очень важна история, и в то же время очень важна гастрономия, что бы ни говорили. Я думаю, что водка - один из главных компонентов России, как для моей страны - вино. Когда к нам в Испанию люди приезжают в гости (Пололикашвили работал послом Грузии в Испании - прим. "Интерфакс"), они после музея Прадо спрашивают, где самый хороший ресторан, где можно вино попить", - поделился своим мнением с жруналистами Пололикашвили.
"Никак нельзя отделить одно от другого, нужно все эти активы использовать. У вас замечательные музеи, замечательные дворцы, замечательная водка опять-таки. Это замечательные туристические продукты", - заключил генсек.
Ранее "Правда.Ру" писала, гастрономический туризм вполне может стать локомотивом развития российской экономики. Из-за курса валют отдыхать в России стало выгодно. Еще бы улучшить сервис и развить пиар гастрономической карты России, которая славится разнообразием кухонь. Об этом рассказал президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.
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