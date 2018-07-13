УК предложили дополнить статьями о врачебных ошибках

Создать новые статьи в Уголовном кодексе предлагают представители СК России и "Национальной медицинской палаты". По их мнению, положения необходимы для наиболее точной классификации врачебных ошибок. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В проекте рассматриваются следующие варианты статей: ст. 124.1 "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги); ст. 124.2 "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи". Также предлагается внести поправки в статью 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности").

Ранее "Правда.Ру" писала, ученые в США пришли к выводу, что несвоевременная, недостаточно тщательно проведенная и/или ошибочная диагностика, равно как и неправильное и/или чрезмерное лечение, вероятно, являются причинами более 250 тысяч смертей в стране за 2015 году. При этом исследователи не учитывали операции, приведшие к летальному исходу.

Это около 9,5% от общегодового числа смертей. Для сравнения, от сердечно-сосудистых заболеваний в прошлом году умерли 611 тысяч, от рака - 585 тысяч, а от хронических респираторных заболеваний - 149 тысяч.