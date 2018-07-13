Польскому комментатору дорого обошлись симпатии к сборной России

Националистически настроенные подданные Польши подвергли резкой критике своего соотечественника, спортивного комментатора Дариуша Шпаковского. Польские патриоты обвинили его в симпатиях к сборной России по футболу.



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Так, польским националистам показалось, что, комментируя четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии, Шпаковский якобы слишком рьяно реагировал на удачную игру со стороны российских футболистов. По мнению местных патриотов, спортивный комментатор явно отдавал предпочтение российской сборной, нежели хорватской. Также поляков крайне возмутило то, что Шпаковский позволил себе даже процитировать строчку из российского гимна в телеэфире.

Неясно, что именно так разозлило в данной ситуации польских националистов. Если даже Шпаковский и отдавал предпочтение сборной России, что, конечно, недопустимо с точки зрения спортивной журналистики, он все равно не позволил себе ничего, выходящего за какие-либо рамки и не заслужил той критики, что на него обрушилась.

Дело тут, наверное, не столько в сборной Хорватии или России, и даже не в футболе, а в самом отношении поляков к русским. Сам Дариуш Шпаковский вообще не увидел никакой проблемы - по его словам, он просто делал свою работу, и к нему просто не может быть никаких претензий. Он подчеркнул, что никакого особенного энтузиазма по отношению к игре сборной России или российским футболистам не испытывал и не испытывает.

Отметим, что сборная Польши на чемпионате мира по футболу-2018 заняла последнее место в своей группе и не вышла в плей-офф.

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