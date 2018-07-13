Жители России не замечают неблагополучные семьи

По результатам опроса ВЦИОМ выяснилось, что 52% респондентов не знакомы с неблагополучными семьями. Об этом сообщает "Российская газета".

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45 % участников опроса сказали, что знают семьи, которые сталкиваются с трудностями. Еще 29% из них отметили, что среди знакомых имеют одну такую семью. А 16% ответивших на вопрос заявили о том, что в их в основном окружают подобные семейства.

Соотечественники считают, что семью можно назвать неблагополучной в том случае, если у нее возникают проблемы с приобретением еды, одежды и оплатой жилья, то есть ей не хватает средств на самое необходимое.

Главной причиной появления такого статуса респонденты, которые знакомы с семьями, испытывающими трудности, называют нехватку денег. Ответ дали 47 %. Еще 17% отметили безработицу, 12 % опрошенных проблемами неблагополучия назвали алкоголизм и наркотическую зависимость.

Те, кто не знаком с неблагополучными семьями, последнюю причину считают основной. Так ответили 49%. Помимо этого, респонденты из этой категории отметили низкий уровень жизни (19%) и безработицу (6%).