Минздрав признал: Москва становится городом СПИДа

На 20,4% выросло число случаев заражения вирусом иммунодефицита человека в Москве. К таким заключениям пришло Министерство здравоохранения, проанализировав информацию за 2017 и 2016 годы.

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Данные Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора гласят, что известно о 1,22 миллионе россиян, зараженных ВИЧ, как живых, так и умерших. В конце прошлого года их было 944 000.

Стоит отметить, что в Чукотском автономном округе и Республике Тыве случаи заболевания выросли более чем в два раза, с 29 до 73 человек и с 9 до 21 соответственно. Кроме того, увеличилось количество больных на 50-60% в Ивановской и Тамбовской областях, а также в республиках Карелии и Марий Эл. Тревожная ситуация в Ростовской области, там количество больных выросло на 500 человек, в Иркутской — на 700, в Новосибирской — на 500, в Московской — на 400 и в Пермском крае — на 400. А вот в "проблемной" Свердловской больных стало меньше на 100 человек.

Академик Вадим Покровский отметил, что такой "прирост" связан с улучшением диагностики. Однако все же важен и тот факт, что в стране пока не уделяется должного внимания этой проблеме в регионах, концентрируются на эпидемиях больших городов. Для избавления от этой беды следует, считает эксперт, вкладывать в три раза больше денег в закупку препаратов против ВИЧ, лучше информировать людей, чтобы они могли сами уберечь себя от недуга.

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