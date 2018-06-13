Российские учительницы оголились в поддержку уволенной коллеги

Российские учителя решили поддержать уволенную коллегу фотографиями в купальнике. Дело в том, что омского педагога Викторию Попову вынудили покинуть занимаемую должность после того, как в сеть просочились ее снимки в закрытом купальном костюме.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Уже более 100 учителей выложили свои кадры в фотоальбом, созданный на странице проекта "Омбудсмен образования", рассказал его организатор Иван Платонов.

Уволенная педагог в личное время занималась в модельной студии, где и сделали кадры. Позже их использовались в рекламе. В начале июня пресс-служба омского правительства рассказала о беседе модели-педагога с региональным министром образования, где решился вопрос трудоустройства Виктории Поповой.

Организатор интернет-акции отметил, что учителя присоединяются к ней, так как никто не защитит от "рецидива". Грань меж этикой учителя и его законным правом на личную жизнь очень подвижна. При этом, подчеркнул Патонов, странно, что с работы могут уволить за то, что делают многие граждане страны.

На странице инициативы в "ВКонтакте" сказано, что начинание имеет целью привлечь внимание к ситуации, в которой к учителям "придираются" за то, как они организуют свою личную жизнь.