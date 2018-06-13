К ЧМ-2018 москвич решил стать Забивакой

Фото: http://ru.fifa.com

Перед грядущим чемпионатом мира по футболу-2018 36-летний москвич Иван Макрон решил сменить фамилию. Это не совпадение — тем самым мужчина хочет поддержать сборную России. Теперь по паспорту москвич не Макрон, а Забивака. Также зовут символ приближающегося турнира — жизнерадостного волка.

По словам болельщика, ему жуть как надоело, что никто не поддерживает российских футболистов, а лишь смеется над ними. По его словам, сам он верит в победу сборной России на грядущем турнире и призывает всех остальных россиян поддержать ее вместе с ним.

Согласно законодательству Российской Федерации, любой гражданин страны может раз за свою жизнь сменить фамилию, так что никаких проблем возникнуть не должно. Поможет ли это сборной России на поле — вопрос другой.

Юристы лишь предупреждают Ивана Макрона о возможных проблемах со стороны Международной федерации футбола — брендом "Забивака" владеют-то они. За использование бренда ФИФА может потребовать с москвича компенсацию, и солидную. Но Ивана Макрона, преданного болельщика сборной России, это не пугает.

Отметим, что вернуть свою прежнюю фамилию в случае чего будет гораздо сложнее, нежели взять новую.

Поддержать сборную России можно и менее экстравагантным способам. Например, поучаствовать во флешмобе "Усы надежды", запущенном шоуменом Иваном Ургантом. Суть его состоит в том, что все, кто верит в сборную России и хочет пожелать ей удачи, отращивает усы. Флешмоб связан с внешним видом главного тренера сборной России Станислава Черчесова: наставник российских футболистов носит пышные усы.

"Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика", — заявил идеолог флешмоба Иван Ургант.