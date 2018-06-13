Патриарх Кирилл призвал молиться за спасение сборной России

Молиться за футболистов сборной России призвал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. По его мнению, это единственное, что остается делать, дабы все прошло достойно и правильно.
Глава Православной Церкви выразил надежду на успешное проведение праздника спорта и то, что это поднимет настроение народа. Патриарх отметил, что большую роль сыграет и выступление отечественной сборной.
Кроме того, глава РПЦ призвал священников и мирян не забывать о гостеприимстве, особенно если болельщики ЧМ окажутся на церковной площадке. По словам патриарха Кирилла, необходимо принимать тех, кто приходит с вопросом, интересуется жизнью Церкви.
Накануне соревнований церковный лидер предостерег спортсменов от греха тщеславия и призвал держаться духовной аскезы.
Напомним, ЧМ начнется завтра и завершится через месяц. Болельщиков ждут в 11 городах страны, где будут проходить матчи.
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