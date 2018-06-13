Говорухин жив: хроника истории со "смертью" режиссера

Пресс-секретарь российского режиссера Станислава Говорухина опровергает появившиеся в СМИ сообщения о его смерти.

По данным МК, Станислав Сергеевич плохо себя чувствовал на кинофестивале Кинотавр, прошедшем в Сочи. В СМИ недавно начали публиковаться сообщения о его смерти, но работающая с ним директор, сейчас Говорухин находится в санатории в Барвихе и назвала появившуюся информацию о его смерти "злой шуткой".

Об этом Мария Шоппо рассказала радиостанции "Говорит Москва". Отметим, ранее издание "Московский комсомолец" со ссылкой на неназванные источники сообщило о смерти Станислава Говорухина.

В частности, об этом сообщил журналист и блогер Максим Кононенко, который позже опроверг свое сообщение.

Напомним, журналист Максим Кононенко сообщил о смерти Станислава Говорухина. Через несколько минут пресс-секретарь режиссёра Мария Шоппо опровергла это заявление, назвав информацию "фейковой".

Умер Станислав Говорухин - максим кононенко (@kononenkome) 13 июня 2018 г.

«Господи, он жив. Я не буду комментировать, просто я опровергаю информацию, которая появилась в СМИ. Он жив», - отметила Шоппо.

После этого кончину Говорухина опровергла и супруга режиссёра. Кононенко уже отказался от своих слов. Вероятно, его дезинформировали собственные источники.

Информацию о смерти Говорухина также опровергли режиссер Владимир Бортко и супруга Говорухина. После кинофестиваля режиссёр направился на лечение в санаторий в Барвихе. Там у него проявились проблемы сердцем, и режиссёра доставили уже в московский кардиологический центр для оказания медицинской помощи.

Там он пробыл четыре дня, после чего вернулся в Барвиху, передаёт Telegram-канал 112.

Тогда же стало известно, что режиссер Станислав Говорухин госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах. Некоторые издания писали о коме, но подтверждений этому факту пока нет.

"Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Напомним, Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Как пишет НТВ, режиссер снял более 20 художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя".

Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом "АССА".С 2013 года Говорухин - сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. В настоящее время является комитета Госдумы по культуре.