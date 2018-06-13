В Крыму приговорят разжигателей беспорядков-2014

Симферопольский суд огласит приговор для обвиняемых в массовых беспорядках, что произошли на Крымском полуострове в феврале 2014-го года. Решения ждут 5 человек, государственное обвинение потребовала для каждого условного наказания сроком 3,5-5 лет.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Напомним, что зимой 2014 года прошел митинг приверженцев меджлиса крымских татар (сейчас запрещены в РФ). Они ратовали за земельное единство Украины. На акцию пришли и те, кто хотел присоединения полуострова к России, среди них были и представители казачеств. Завязалась драка, а также возникла давка: двое погибли, более 80 травмированы.

Изначально по делу было 6 обвиняемых, шестому вменяли организацию, а первым пяти — участие в беспорядках у здания крымского парламента

Суд постановил, что организовал беспорядок зампреда меджлиса Ахтем Чийгоз. Осенью 2017 Верховным судом Крыма он был приговорен к 8 годам колонии. По факту отсидел осужденные лишь 1 месяц, после чего уехал на Украину.

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